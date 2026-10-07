Мобілізований втік з позицій та на рік повернувся до цивільного життя: його суворо покарали

На Закарпатті засудили дезертира / © ТСН

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У Закарпатській області до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який втік із місця дислокації свого підрозділу.

Про це йдеться у вироку Берегівського районного суду Закарпатської області.

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Мобілізований солдат втік з позицій

Як встановило слідство, солдат, який обіймав посаду навідника-оператора механізованого взводу однієї з військових частин, наприкінці січня 2025 року був направлений для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Однак 27 лютого 2025 року військовослужбовець не повернувся після проходження комісії до місця тимчасового розташування підрозділу на Сумщині та зник у невідомому напрямку.

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Чоловік понад рік переховувався та проводив час на власний розсуд, мешкаючи за місцем проживання і не пов'язуючи діяльність із проходженням служби. Це тривало до 26 травня 2026 року, коли його затримали працівники поліції в місті Берегове Закарпатської області.

У судовому засіданні обвинувачений спочатку переконував, що не зміг завершити ВЛК через відсутність медичної довідки, за якою поїхав додому, але згодом визнав вину та заявив про бажання повернутися до військової служби.

Рішення суду

2 жовтня 2026 року Берегівський районний суд Закарпатської області визнав військовослужбовця винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 408 (дезертирство, тобто нез'явлення з метою ухилитися від військової служби на службу з лікувального закладу, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Суд підкреслив, що засуджений тривалий час був відсутній у частині, не вживав заходів для повернення і був затриманий лише правоохоронцями. Згідно з чинним законодавством, до осіб, засуджених за цією статтею в умовах воєнного стану, не можуть бути застосовані ст. 69 (призначення м'якшого покарання) та ст. 75 КК України (звільнення з випробуванням).

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Суд ухвалив:

Призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі .

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Зарахувати у строк відбування покарання період тримання під вартою, починаючи з моменту затримання — 26 травня 2026 року (день за день).

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів із дня його проголошення.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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