Мобілізований втік зі служби та зайнявся інтимом з 15-річною: чим усе закінчилося

Суд покарав військового за СЗЧ та інтим із дитиною / © pixabay.com

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В Івано-Франківській області до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який пішов у СЗЧ та розбещував 15-річну дівчину.

Про це йдеться у вироку Косівського районного суду Івано-Франківської області.

Мобілізований після госпіталю не повернувся на службу

Як встановив суд, чоловік був призваний на військову службу за мобілізацією у квітні 2025 року та призначений на посаду кулеметника штурмового відділення однієї з військових частин. Під час проходження служби він отримав поранення і перебував на стаціонарному лікуванні у військовому госпіталі Харкова.

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17 липня 2025 року пацієнта виписали із закладу в задовільному стані за порушення лікарняного режиму, після чого він мав повернутися до місця тимчасового розташування підрозділу поблизу Покровська Донецької області.

Проте військовослужбовець повернувся додому. Поза розташуванням частини він незаконно перебував з 19 липня по 6 серпня 2025 року, проводячи службовий час на власний розсуд та вчиняючи правопорушення проти статевої недоторканості дитини.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Чоловік розбещував 15-річну дівчину

Слідство встановило, що під час СЗЧ чоловік займався інтимом з односельчанкою, яка народилася у 2010 році (на момент подій їй було 15 років). Інтим відбувався за добровільною згодою дівчини у будинку чоловіка та в салоні його автомобіля.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав провину в нез’явленні на службу за статтею 407 Кримінального кодексу України. Щодо статевих зносин із неповнолітньою провину визнав частково. Чоловік стверджував, що не знав точного віку дівчини, хоча підтвердив, що знайомий із нею та її матір’ю давно, оскільки вони є сусідами. За його словами, близькі стосунки відбувалися виключно за взаємною згодою. Він заявив про щире каяття і просив суворо не карати.

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Неповнолітня потерпіла у присутності психолога та законного представника розповіла суду, що знайома з сусідом близько трьох років. Вона знала, що йому 48 років і що він є військовослужбовцем. Дівчина підтвердила регулярний характер зустрічей, які відбувалися в автомобілі або в нього вдома, коли дружина обвинуваченого йшла на роботу. За її словами, ініціатором дзвінків та зустрічей здебільшого виступав чоловік, який також погрожував прийти до неї додому, якщо вона відмовить у зустрічі. Проте під час процесу потерпіла та її законний представник подали письмову заяву з проханням не брати до уваги твердження про погрози, оскільки все відбувалося добровільно.

Матір дівчини розповіла, що її донька кілька разів зникала з дому вночі та поверталася під ранок, після чого зізналася, що проводила час із цим чоловіком. Вона підкреслила, що підсудний достеменно знав про вік її дитини.

Також у суді виступила колишня коханка обвинуваченого. Вона заявила, що під час спільного святкування дня народження помітила знаки уваги чоловіка до 15-річної дівчини і прямо попередила його про її неповноліття.

Що розповіли експерти на суді

Судово-психіатрична експертиза визнала чоловіка повністю осудним, здатним усвідомлювати свої дії та керувати ними.

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Судово-психіатрична експертиза потерпілої дівчини показала, що вона характеризується підвищеною тривожністю, емоційною вразливістю та зниженим рівнем критичності суджень. За своїм психічним станом вона могла розуміти фізичний характер дій, але не усвідомлювала їхнього повного соціального значення, через що не могла чинити опір дорослому чоловіку. На момент дослідження у дитини зафіксували емоційну напругу, викликану психотравмувальною ситуацією та осудом з боку близьких.

Вирок суду

Косівський районний суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень та призначив покарання:

за ч. 1 ст. 155 КК України (дії сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку) — 3 роки обмеження волі ;

за ч. 5 ст. 407 КК України (нез’явлення вчасно на службу без поважних причин понад три доби в умовах воєнного стану) — 5 років позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, суд визначив остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі. Суд наголосив, що застосування статей 69 або 75 КК України щодо звільнення з випробуванням (іспитовим строком) є юридично неможливим у разі засудження за статтею 407 КК України в умовах воєнного стану.

Крім того, суд частково задовольнив заявлений цивільний позов представника потерпілої та ухвалив стягнути із засудженого на користь дівчини 70 000 гривень як компенсацію за завдану моральну шкоду.

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