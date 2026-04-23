- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 31
- Час на прочитання
- 2 хв
Мобілізований втік зі служби у перший день призову, бо "не складав присягу": його суворо покарали
У Запоріжжі засудили до 5 років тюрми чоловіка, який втік у перший же день служби. Обвинувачений стверджував, що він не солдат, бо не складав присягу, але суд пояснив, коли насправді починається служба.
Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя виніс вирок місцевому мешканцю за дезертирство в умовах воєнного стану. Чоловік, якого мобілізували до лав Національної гвардії, втік прямо під час посадки в автобус і переховувався понад три місяці. У суді він запевняв, що не вважає себе військовим, проте суддя вирішив інакше.
Про це йдеться у вироку суду.
Втеча біля автобуса: обставини справи
Події розгорнулися влітку 2025 року. 3 липня Чоловік був доставлений поліцією до ТЦК, де пройшов ВЛК і був визнаний придатним. Того ж дня його мобілізували та відправили до військової частини Нацгвардії у Запоріжжі.
За свідченнями свідків-військовослужбовців, чоловік поводився агресивно, відмовлявся надавати дані та заявляв, що не хоче служити. Близько 18:00, коли новобранців почали завантажувати в автобус для відправки до пункту тимчасової дислокації, чоловік скористався моментом і просто втік.
Знайти його змогли лише 16 жовтня 2025 року — під час обшуку в його квартирі співробітники поліції буквально зламали двері тамбура, щоб затримати втікача.
Головний аргумент захисту: «Присяги не було»
У суді обвинувачений своєї провини не визнав. Його основна лінія захисту базувалася на тому, що мобілізація нібито була незаконною, а він сам не набув статусу військовослужбовця.
«Я не проходив ВЛК, документи не підписував, зброю не отримував. Головне — я не складав військову присягу на вірність українському народу. Тому я не вважав себе солдатом і просто пішов додому», - заявив підсудний.
Суд пояснив, що таке мобілізація
Суддя детально проаналізував законодавство і відкинув аргументи захисту. Згідно із Законом «Про військовий обов'язок і військову службу», початком служби для мобілізованих є день відправлення у військову частину з ТЦК, а не день складання присяги.
Присяга — це урочистий ритуал, але юридично людина стає військовослужбовцем у момент зарахування до списків частини. Оскільки наказ про зарахування підозрюваного до списків НГУ був виданий 3 липня, з цього моменту він став суб'єктом військового злочину.
Вирок суду
Чоловіка визнали винним у дезертирстві (ч. 4 ст. 408 КК України). Йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.
Суд підкреслив: незгода з порядком мобілізації не дає права на дезертирство.
Будь-які дії ТЦК чи накази командування слід оскаржувати в судовому порядку, а не шляхом втечі, особливо в умовах воєнного стану.