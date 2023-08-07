Мобілізували з набряком мозку: подробиці смерті 29-річного чоловіка у військовій частині на Одещині

Стали відомі нові подробиці гучної історії смерті 29-річного мешканця Одеської області Бориса Глушака, який, за твердженнями активістів, був мобілізований, маючи інвалідність та помер від хвилювань після вручення повістки та приступу епілепсії.

"Його обстеження тривало дуже швидко – раз-два і поїхав. Родина не писала заяв. Люди залякані, бояться", - повідомив в коментарі для ТСН.ua одеський активіст Дем’ян Ганул.

Мобілізацію перевірять прокурори

Як виявилось, обставини мобілізації та надання меддопомоги вже перевіряє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

"Прокурори перевіряють обставини мобілізації та надання медичної допомоги мешканцю смт. Ширяєво Одеської області, який помер після прибуття до військової частини", - повідомила прокуратура на своїй офіційній сторінці у Facebook.

До цього правоохоронці додали, що наразі розпочато одразу декілька кримінальних проваджень:

"Зокрема, після виконання невідкладних слідчих дій, розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 КК України, за фактом смерті 01.08.2023 о 22 год. військовослужбовця однієї з військових частин Миколаївщини, під час якого встановлюються фактичні причини смерті останнього в день прибуття у розташування військової частини".

Також, Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону України розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України щодо можливого недбалого ставлення до військової служби службових осіб Березівського ТЦК та СП Одеської області.

За даними прокурорів, під час досудового розслідування слідчі перевіряють законність призову на військову службу громадянина з урахуванням стану його здоров’я.

"Крім того, Миколаївською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України щодо можливого недбалого ставлення до військової служби службових осіб медичної служби однієї з військових частин Миколаївщини", - додали у Спеціалізованій прокуратурі.

Під час досудового розслідування слідчі перевіряють своєчасність надання військовослужбовцю кваліфікованої невідкладної медичної допомоги після приступу епілепсії.

Причина смерті – набряк мозку

Своєю чергою, керівник Ширяєвської центральної районної лікарні Валерій Бень в коментарі для ТСН.ua повідомив, що має в розпорядженні звіт керівництва ВЛК щодо мобілізованого Бориса Глушака.

"В мене є пояснювальна від голови нашої ВЛК. На обліку у лікаря-психіатра, нарколога та невролога Борис Глущак не знаходився. За медичною допомогою з приводу шизофренії, епілепсії, психрозладів не звертався. За останні п’ять років за медичною допомогою він не звертався зовсім. І скарг не мав на той час, коли проходив комісію", - повідомив нам Валерій Бень.

До цього керівник лікарні додав: "Згідно лікарського свідоцтва про смерть, яке було видано в Миколаївській області, де він помер, причиною смерті вказано набряк головного мозку. Дані щодо інвалідності чи інвалідності з дитинства – відсутні. Звідки інформація про інвалідність – я не знаю. Можливо, люди самі вирішили, що він мав інвалідність. В лікарні ці дані відсутні зовсім".

Резюмуючи, Валерій Бень повідомив, що за його інформацією, зранку мобілізований втратив свідомість, а ввечері помер.

Раніше повідомлялось, що в Україні роздають повістки на роботі.

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