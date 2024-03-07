Мобілізувався до ЗСУ і зливав розвіддані з-під Бахмута: агента РФ у гідрокостюмі і ластах спіймали на гарячому

Прикидався патріотом, а виявився російським щурякою. СБУ затримала псевдовійського ЗСУ, якого РФ завербувала понад 20 років тому. Він саме намагався втекти, але тепер сяде довічно за все, що наробив.

Усі деталі цієї історії розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Прикидався військовим ЗСУ

СБУ не припиняє викривати російський агентів в українському тилу. Цього разу спецпризначенці затримали псевдовійськового ЗСУ під час невдалої спроби втекти до Придністров’я.

“Служба безпеки запобігла втечі з України агента РФ, який збирав розвіддані про Сили оборони на східному фронті. Після виконання ворожого завдання на Донеччині зловмисник виїхав до Вінницької області, з якої намагався “евакуюватися” до невизнаного Придністров’я. Правоохоронці затримали фігуранта, коли він готувався перетнути прикордонну річку, використовуючи гідрокостюм і ласти”, — йдеться у повідомленні СБУ.

Завербований РФ вже понад 20 років

Затриманим виявився мешканець Дніпропетровщини, який в середині “нульових” закінчив Московський державний університет і здобув диплом юриста. Власне ще тоді, у нульові, його і завербувала російська агентура, тоді Україні він не шкодив, втім на нього вийшли росіяни вже після початку повномасштабної війни.

Як встановило розслідування, у 2023 році він звернувся до місцевого військкомату та сам мобілізувався до однієї з бригад ЗСУ. По розподілу він потрапив на позиції українських військ у районі Бахмута і вже звідти почав “зливати” окупантам інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ поблизу передової.

“Розвідувальну інформацію він передавав у ворожий чат-бот, який адмініструють представники воєнної розвідки РФ. Після декількох сеансів зв’язку з російською спецслужбою її агент, розуміючи невідворотність покарання, втік із району базування свого підрозділу. Потім він на таксі добрався до прикордоння Вінниччини, щоб звідти потрапити до невизнаного Придністров’я, і там переховуватися від правосуддя”, — повідомляє СБУ.

Тепер російському щуру загрожує довічне ув’язнення, нині він у СІЗО.

“Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ⁠ч. 4 ст. 408 (дезертирство)”.

Шпигунів і зрадників безліч

І насправді шпигунів та агентів Кремля в Україні куди більше, аніж вам здається. Зокрема 25 лютого глава СБУ під час форуму розповів цифри затриманих зрадників, які вже сягають кількох тисяч.

Викрито ще одного “святого в рясі”

Власне, 6 березня сталося не одне затримання. Так, СБУ завітала до клірика УПЦ московського патріархату на Черкащині, який героїзував рашистів. Під час обшуків на спецпризначенців чекав повний пакет доказів.

“На власній сторінці у Фейсбуці клірик героїзував російських окупантів та заперечував їхні воєнні злочини проти України. Також він поширював у соцмережі прокремлівські наративи, якими намагався дискредитувати українських захисників. Зокрема звинувачував українських захисників у підготовці до воєнних провокацій в Одесі та називав бійців спецпідрозділу “Азов” “нацистами”. Свої дописи фігурант доповнював репостами з ворожими гаслами, фотографіями та відеосюжетами з прокремлівських інтернет-ресурсів. Під час обшуку за місцем проживання клірика виявлено заборонену символіку та мобільний телефон, з якого він поширював антиукраїнську агітацію”.

Підмазалася до окупантів, але залишилася в Україні

Також СБУ викрила ще одну колаборантку: та підмазалася до рашистів під час окупації Херсона, отримала гарну посаду й займалась примусовою “паспортизацією” українців, втім після звільнення чомусь манатки не зібрала й до росії не перебралася, а залишилася у Херсоні, сподівалась, пронесе.

“Після захоплення міста вона підтримала загарбників, а в червні 2022 року вступила до окупаційного “головного управління мвс по Херсонській області”. Там її призначили “інспектором відділу з питань громадянства”. На цій “посаді” колаборантка оформлювала окупаційну документацію щодо примусової депортації українців. Крім того до обов’язків фігурантки входила незаконна паспортизація мешканців Херсона. Після звільнення Херсона колаборантка залишилась у місті, але змінила місце проживання та переїхала на квартиру знайомих. Таким чином вона сподівалась “залягти на дно” та уникнути правосуддя”.

Тож будьте обачні та про підозрілих людей одразу повідомляйте до відповідних служб.

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