Мобільний стабпункт, який рятуватиме життя військовим і цивільним: унікальний проєкт волонтерів

Українські волонтери розробили унікальний проєкт для бойових медиків – мобільний стабілізаційний пункт, який рятуватиме життя військовим та цивільним. На перший погляд – звичайна вантажівка, та насправді – мобільний стабпункт.

Подробиці про проєкт розповіла кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

"Keep life" – або "той, що рятує життя". Саме так називається проєкт, розроблений українськими волонтерами. Він – унікальний. Аджв в такому стабпункті бойові медики не лише надаватимуть допомогу військовим та цивільним, а й зможуть робити дві операції одночасно. Кілька таких хірургій на колесах уже працюють на фронті.

Однак, нова модель – ще вдосконаленіша і коштуватиме близько дев'яти мільйонів гривень. Сума – велика. Тож до її збору можете долучитись і ви. Допомогти зібрати кошти можна на рахунок KEEP LIFE: 5375 4112 1435 5807

Пересувний стабілізаційний пункт збирають на одному з українських підприємств. Стабпункт – він же мобільна операційна, в якій бійцям не лише надаватимуть первинну допомогу після евакуації з поля бою, а й проводитимуть хірургічні втручання перед відправленням до тилових лікарень.

Комп"ютерну модель демонструє співробітник підприємства – пан Микола.

Встановлюватимуть такий модуль стабпункта на вантажівку, яка довозитиме його до місця призначення. В транспортному стані він зсувається, має габарити по розміру, в розгорнутому стані відкидаються опори і ширина приміщення стає більшою майже в два рази.

Модуль зніматиметься та розкладатиметься ніби конструктор – поблизу лінії розмежування. Аби поранені до військових медиків потрапляли якнайшвидше. За потреби – швидко згортатиметься, каже керівник проєкту та волонтер Сергій Нечитайленко. Така мобільність – вбереже від ворожого вогню.

"Перевага нашої моделі в тому, що вона сьогодні тут, а завтра переїхала на 20-30 метрів, і вона вже в іншому напрямку, або заїхала за приміщення – вже з іншої сторони. Стабпункт буде автономним – з пальним, генераторами, водою, світлом, опаленням, кондиціонуванням і звісно ж – найсучаснішим медобладнанням. Модуль назвали Keep life – той, що рятує життя", - розповів Сергій Нечитайленко.

У стабпункті згодом встановлять одразу два операційні столи.

"Ці пункти – вони дуже важливі. Такий, уявляєте, пункт може зберегти життя 60 (людей - ред.), коли тяжкі операції або середні. І коли легкі – до 120-ти осіб за добу", - каже Ігор Жук, голова правління благодійного фонду імені героя України Бориса Возницького. Саме ця організація і є розробником проєкту.

Каркас стабпункта на заводі збирають з нуля. Нині - саме починають підготовчі роботи зі зварювання.

"Похибки тут бути не може. Це як у кухаря є робочий стіл, на якому розкатують варенки, так і це робочий стіл, на якому зараз будуть перші елементи, кутники, до яких будуть приварюватись основні елементи, труби. Починається все з підлоги. Це зараз є можливість професійного 3D-проєктування і внесення правок. Перші ж кілька модулів команда волонтерів збирала на початку повномасштабного вторгнення Росії – практично на колінах. Бо вони потрібні були негайно. Тож конструкцію не складали із заздалегідь замовлених деталей, як тепер. За основу брали звичайні морські контейнери", - пояснює директор з виробництва пан Сергій.

"До того ми працювали в якихось покинутих гаражах, спорудах, підвалах. То цей варіант – взагалі вищий пілотаж, як я вважаю", - каже бойовий медик із позивним "Шаман".

Волонтери кажуть: новий стабпункт буде ще функціональнішим. Бо постійно враховують усі побажання бойових медиків. Після розкладання його площа збільшиться аж на вісім квадратних метрів. Там одночасно зможе перебувати до 13-ти осіб персоналу.

Від іноземних аналогів він відрізнятиметься більшою зручністю для роботи хірургів та, звісно ж – мобільністю.

Допомогу у стабпункті надаватимуть і цивільним. Бо ж за час повномасштабного вторгнення росіяни зруйнували близько двох сотень українських медзакладів. Ще понад півтори тисячі об'єктів – пошкодили.

"В тих місцях, де він буде стояти, цей об’єкт надає медичну допомогу всім – і цивільним дорослим, дітям. Військові хірурги не перебирають – вони надають допомогу всім", - каже голова правління благодійного фонду імені героя України Бориса Возницького Ігор Жук.

Волонтери наголошують, стабпунктів на фронті потрібно багато. Тож надалі планують налагодити їхнє серійне виробництво.

Нагадаємо, медикиня розповіла, що було найстрашніше в оточеному Маріуполі.

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