Мобільний зв'язок та Інтернет по годинах: оператори назвали загрози найближчого часу

В Україні можуть з’явитись нові складнощі з мобільним зв’язком і мобільним Інтернетом, якість яких напряму залежить від електроживлення відповідного обладнання. Внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури та відключення світла абоненти всіх операторів скаржаться на погіршення якості зв’язку та Інтернету.

Відповідні скарги користувачі залишають на офіційних сторінках "Київстару", Vodafone та lifecell. Своєю чергою представники всіх трьох операторів повідомили нам, що визнають наявність складнощів і водночас намагаються вирішити проблемні питання якомога оперативніше та якісніше.

Як виявилося, зараз, коли путінська армія активізувала обстріли, українці звернули увагу на те, що не завжди вчасно вдається прочитати про оголошену повітряну тривогу.

Наприклад, нещодавно на сторінці "Київстару" один з користувачів залишив таке повідомлення: "І не знаєш, чи є повітряна тривога, чи ні, а біжиш до укриття лише тоді, коли вибухають ракети".

На офіційній сторінці "Vodafone Ukraine" один з користувачів поскаржився, що мобільний Інтернет зникає одразу після відключення світла.

Скаржаться на зв’язок і абоненти lifecell. "Відключають енергію на 12 годин – і зв’язок зникає. Майже одразу. Коломийський район", – залишила відгук одна з абоненток.

ТСН.ua запитав у кожного з цих операторів про те, які зараз у них є складнощі з мобільним зв’язком і мобільним Інтернетом, як ці труднощі виішуватимуться та чи не загостряться вони і як самотужки в домашніх умовах можна хоч якось покращити якість зв’язку.

"Київстар": сценарії перспектив і складнощів абонентів

Наприклад, у "Київстарі" нам повідомили, що компанія збільшує парк генераторів і літієвих акумуляторів для посилення стійкості своєї мережі зв’язку під час блекаутів.

"Від початку повномасштабного вторгнення компанія замінила на базових станціях мобільного зв’язку 115 000 літієвих акумуляторів, які використовуються як резервне джерело живлення під час блекаутів. Нові акумулятори мають кращі характеристики, що дозволить збільшити автономність роботи телеком-обладнання без електроенергії до 4 годин і більше", – повідомила нам пресслужба цього оператора.

Там додали: "Також "Київстар" обладнав джерелами безперебійного живлення 23 тисячі багатоквартирних будинків для забезпечення роботи послуги "Домашній інтернет" у разі відключення електроенергії".

Водночас у компанії зізнаються, що забезпечити кожного абонента якісним зв’язком та Інтернетом за відсутності електроживлення на базових станціях технічно неможливо.

"На жаль, навіть попри всі зусилля співробітників "Київстару", підключити до автономної генерації всі без винятку об’єкти телеком-мережі технічно неможливо. Крім того, після чотирьох годин роботи акумулятори повністю виснажуються і потребують щонайменше 8 годин стабільного електроживлення для повного перезаряджання. Тому у випадках, коли відключення електроенергії є масштабними й довготривалими, компанія змушена встановлювати пріоритети в забезпеченні базових станцій генерувальними потужностями", – резюмують зв’язківці.

Vodafone: ситуація непроста, але перспективи є

У Vodafone про роботу своєї мережі в нинішніх реаліях нам відповіли, що хоч і постійно вдосконалюють якість послуг, але подекуди ситуація теж не з простих.

"100% базових станцій забезпечені акумуляторами. Отже, вони б мали протягом короткого часу переключатися на роботу від акумуляторів. Це в теорії. На практиці все залежить від стану акумулятора на цей момент – він може, наприклад, не встигнути дозарядитися після попереднього відключення, адже на заряджання, залежно від типу акумулятора, потрібно до 6 годин", – повідомила нам пресслужба цього оператора.

Також у Vodafone додали таке: "Найвразливішими є акумулятори старого типу, які не були розраховані на часті тривалі відключення. Тому протягом останніх двох років проводиться встановлення батарей нового, літій-ферумного типу (LiFePO4). Такі батареї набагато краще пристосовані до важких умов експлуатації за частих і тривалих відключень електропостачання та здатні забезпечувати в 13 разів більше циклів заряджання".

lifecell: проблеми теж є, як і перспективи

В цій компанії теж визнають, що складнощі через знеструмлення є і вони стосуються багатьох абонентів. Але водночас компанія намагається вирішити наявні проблеми за допомогою акумуляторів і генераторів.

"Знеструмлення по всій країні суттєво впливають на роботу базових станцій, оскільки всі мобільні мережі планувалися та будувалися протягом багатьох років з урахуванням постійного стаціонарного живлення. Коли електроенергія зникає, то інфраструктура мобільних операторів стає залежною від батарей і генераторів, які потребують постійного підзаряджання та заправки. Для повного заряду батарей необхідно щонайменше 4 години стаціонарного живлення, а для живлення однієї базової станції від генератора необхідно до 50 літрів дизельного пального на добу. Люди, які привезуть, підключать (якщо йдеться про переносний генератор) і регулярно доливатимуть пальне", – пояснює пресслужба цього мобільного оператора.

Там додають: "Виходячи з цього, забезпечувати роботу мережі під час тривалих знеструмлень від альтернативних джерел живлення з такою якістю зв’язку, як від стаціонарного живлення, фізично неможливо, адже lifecell має близько 10 тисяч базових станцій по всій Україні. Тому насамперед ми забезпечили автономним живленням критичну інфраструктуру, вузлові технологічні майданчики, які в разі знеструмлень надають зв’язок для більшої частини абонентів lifecell.

За даними компанії, вони намагаються планувати автономне забезпечення живленням свого обладнання так, щоб під час знеструмлень зв’язок залишався доступним для більшості абонентів в усіх регіонах:

"lifecell уже обладнав батареями більше половини всіх базових станцій і до кінця року плануємо обладнати 70%. До генераторів наразі підключено 1687 базових станцій lifecell і ще 200 заплановано підключити до кінця року, – резюмують зв`язківці. – Але необхідно враховувати, що фізично ми не можемо забезпечити альтернативне довготривале живлення для всіх базових станцій, наш вибір відбувається з точки зору забезпечення максимального покриття. Тому, на жаль, у періоди тривалих відключень покриття не буде суцільним, можуть виникати проблеми зі зв’язком".

Як покращити якість зв'язку та мобільного Інтернету самотужки

Представники кожного з операторів мають низку порад для своїх абонентів щодо того, як у домашніх умовах покращити якість зв`язку.

"Ось кілька порад для зменшення навантаження на мережу: вимикайте автозавантаження медіа, встановлюйте низьку якість для перегляду відео; надавайте перевагу SMS-повідомленням і месенджерам. Це допоможе базовим станціям працювати довше й забезпечувати зв’язок, який може бути критично важливим, наприклад, для виклику екстрених служб. Для власників сучасних смартфонів ми рекомендуємо використовувати VoWiFi (Voice over Wi-Fi) для дзвінків. Ця технологія актуальна для тих, хто перебуває у приміщенні з Wi-Fi, який працює, але без мобільного покриття. Частині абонентів уже підключена ця послуга. Також нагадаємо, що коли немає можливості використовувати сигнал свого мобільного оператора, абоненти можуть скористатися національним роумінгом, тобто переключитися на мережу інших операторів", – радить своїм абонентам lifecell.

"Є різноманітні підсилювачі сигналу, та вони не рекомендуються регулятором, адже створюють перешкоди в радіоефірі", – радять своїм абонентам у компанії Vodafone.

Там додають: "Варто вимикати автозавантаження медіа в месенджерах, не використовувати відео-гостинги. До речі, підписка на відео онлайн дозволяє завантажити потрібне відео заздалегідь і переглядати його пізніше в офлайн режимі. Також варто утриматися від користування сервісами з важким контентом, які генерують збільшений трафік. Відповідальне користування може врятувати чиєсь життя. Можливо, якщо ви відмовитеся від перегляду такого контенту під час блекауту, ваші сусіди зможуть викликати "швидку" в разі критичної ситуації. Якщо перегляд критично необхідний, варто встановити нижчу якість відео".

Низку порад дають і фахівці "Київстару".

"Компанія сподівається на розуміння абонентів та їхнє зважене ставлення до користування послугами зв'язку в разі тривалих блекаутів. Важливо, щоб користувачі утримувалися від використання важкого контенту (перегляд відео, здійснення відео-дзвінків) через мобільний Інтернет, що дозволить зменшити навантаження на базові станції і продовжити їх роботу", – зазначають представники цього оператора.

Вони рекомендують таке: "Якщо в населеному пункті відсутня електроенергія, краще спілкуватися за допомогою телефонних дзвінків, SMS і текстових повідомлень у месенджерах. Також нагадаємо про послугу "Національний роумінг". У разі зникнення сигналу мобільної мережі свого оператора абонент може спробувати скористатися мережею іншого оператора без додаткової плати і зміни номера. Для цього в налаштуваннях мобільного телефона необхідно обрати автоматичний вибір мережі, а якщо смартфон не реєструється в мережах інших операторів, то обрати вручну іншу доступну мобільну мережу".

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