Модель, яка може змінити війну: Данія показала Європі новий спосіб допомоги Україні

Прапор Данії / © Associated Press

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Данія залишається однією з ключових союзниць України в Європі, а так звана “датська модель” військової допомоги може стати прикладом для інших країн. Її суть — не лише передавати готову зброю, а фінансувати виробництво озброєння безпосередньо в Україні.

Про це йдеться в матеріалі “ТСН.Тиждень”.

Після політичної кризи у Данії знову сформували уряд, а прем’єр-міністеркою залишилася Метте Фредеріксен — одна з найпослідовніших прихильниць України. Саме Данія була одним із локомотивів передачі Україні F-16, передала весь свій парк самохідної колісної артилерії та підтримує ідею створення спільної протиракетної оборони Європи за участі України.

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Ключовим елементом підтримки стала “датська модель”. Вона передбачає, що європейські кошти спрямовують на закупівлю зброї в українських виробників для української армії. Зокрема, саме за цією схемою фінансували виробництво артилерійських систем “Богдана” та безпілотників.

Спікер парламенту Данії Фолькетінгу Серен Гаде пояснив, що такий підхід є ефективнішим, ніж закупівля різнорідної техніки по всьому світу.

“Йдемо до України, допомагаємо виробляти артилерію або щось інше. І це значно легше, якщо гармати підбиті або зламалися. Все ремонтується на місці”, — сказав він.

Одним із генераторів ідеї був посол України в Данії Андрій Яневський. За його словами, усе почалося з пропозиції купувати зброю саме в Україні.

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“Коли побачили, як швидко і якісно наші зброярі виконують завдання, вони вирішили, що будуть інвестувати й далі. Це почалось із систем “Богдана” на початку 2024 року, коли всі пам’ятаємо снарядний голод, а згодом поширилось і на безпілотні системи”, — розповів дипломат.

Спочатку планували залучити близько 500 млн євро для українських оборонних підприємств. У підсумку за 2024–2025 роки вдалося залучити 2,2 млрд євро в українську зброю.

До “датської моделі” долучилися й інші країни. Крім того, через цей механізм на виробництво зброї для України спрямовують відсотки із заморожених російських активів. Фактично російські гроші працюють проти самої Росії.

Данія також пропонує українським оборонним підприємствам частково переміщувати виробництво на свою територію, щоб захистити його від російських ракет. За словами Серена Гаде, вже ухвалені рішення щодо окремих підприємств, зокрема пов’язаних із виробництвом реактивного пального. Водночас головним питанням залишається безпека, адже в Європі триває гібридна війна.

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Ще один напрямок співпраці — створення європейської системи протиракетної оборони за участі України. Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що досвід України має стати частиною майбутньої стратегії захисту Європи.

“Протиракетна оборона — це одна з тих сфер, де співпраця з Україною буде продуктивною. Весь ваш гіркий досвід має бути врахований у майбутній стратегії захисту Європи”, — сказала вона.

У Данії наголошують, що підтримка України — це не лише питання солідарності, а й власної безпеки. Там розуміють: якщо Росію не зупинити в Україні, загроза може поширитися далі на Європу.

Саме тому “датська модель” дедалі частіше розглядається як можливий приклад для ширшої європейської стратегії — коли підтримка України одночасно посилює і її оборонну промисловість, і безпеку всього континенту.

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