Модно та зручно: як вибрати взуття на цьогорічний осінній сезон

Трендові черевики повинні бути не тільки красивими.

Дизайнери та лікарі зійшлися на тому, що взуття на осінь цього сезону повинно бути не просто красивими, але й комфортними. Однак, певні правила, як обирати його для себе і для дітей, усе таки існують і їх варто запам’ятати.

Про те, як догодити своєму здоров’ю і моді цього сезону, йдеться 30 вересня в сюжеті ТСН.19:30.

Однієї думки щодо ідеального взуття не існує, але цього року дизайнери, модні експерти та лікарі зійшлися на тому, що для осінньої пори воно має бути насамперед комфортним.

Цього сезону у моді зручні підошви, м’які та якісні матеріали, а ще - багато світлих кольорів, які витісняють звичне чорне. “Не треба боятися світлої замші, бо у будь-яку погоду її можна покрити захистом від вологи і - все нормально”, - каже Аліна Качоровська, співвласниця бренду взуття та одягу.

Комфорт у пріоритеті і під час вибору підборів. Навіть величенького не має бути відчутно. Модним є взуття з квадратним носом, на грубому каблуку із платформою, а ще — стрейчеві.

Уже кілька сезонів незмінний тренд – лофери. “Можна сказати, що в світі взуття - це як брючний костюм. Вони є і на тонкій підошві, і на потовщеній, навіть можуть бути на зубчастій. Відтінки - беж, карамель, мокко”, - розповідає Наталя Гордієнко, співзасновниця магазину дизайнерських речей.

Як і раніше популярними залишаються високі чоботи та звичні кросівки. Щоправда, тут радять експериментувати з формою та кольорами. Небачений же ажіотаж викликали вуличні аналоги домашніх капців: сліпери або мюлі з хутром і без нього, є навіть моделі з відкритими п’ятками.

Якщо для модного дорослого взуття зручність лише починає переважати під час вибору, то для дитячого - це незмінний критерій. “Цього року модним, як ніколи, є все масивне і водночас зручне. Особливо для дітей важливий комфорт”, - каже дизайнер Андре Тан.

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Якщо не вдалося знайти того, що подобається, в магазинах, взуття можна пошити на замовлення.

Ціна пари взуття, зробленої індивідуально, стартує від ста доларів, а пошити його можуть за добу. Матеріали майстер Володимир Олійник радить обирати натуральні й практичні. “З крека, нубука чи спілка - носитися не буде”, - каже він, зауваживши, що підошва для осіннього взуття повинна бути з поліуретану, бо він - і легкий, і теплий.

Якщо підошва буде гумова, ноги швидко змерзнуть. А це, кажуть лікарі, чи не основна з причин сезонних захворювань.

“Спереду не повинен бути вузький носок, щоб не здавлювати пальці. І, звичайно, повинні бути натуральні матеріали, щоб нога в них не потіла - у взутті не повинно бути ні холодно, ні жарко”, - радить лікар-ортопед Дмитро Мордовець.

Уважно слід підійти і до вибору підборів — вони, за словами лікарів, повинні бути не вищими за три сантиметри. Якщо ж відмовитись від високих підборів не вдається, то носити їх варто не більше, ніж три години на день.

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