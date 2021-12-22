Могили зрівняли із землею: заради вирубування дерев на цвинтарі проклали дорогу

Правоохоронці наразі нарахували 18 пошкоджених поховань.

У селі Ховми, що на Чернігівщині, заради санітарного вирубування дерев на цвинтарі проклали дорогу прямо по могилах. Селяни підозрюють, що так зробили, аби більше заробити на деревині.

Подробиці ці варварської історії - в сюжеті ТСН.19:30.

На старій частині сільського цвинтаря тепер розкидані хрести, розтрощена огорожа, а давні могили зрівняли із землею. Місцеві мешканці кажуть, що раніше тут дороги ніколи не було, поховання були одне біля одного, йдучи між ними, доводилося петляти.

“Тут могила на могилі - це старе кладовище. Десь тут похований мого батька брат, але де його могила тепер — невідомо. Поглумилися над нашими предками, навіть на тому світі спокою не мають”, - бідкався один із мешканців села.

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Селяни порахували, що техніка зрівняла із землею ділянку орієнтовно на триста квадратів. Скільки саме зруйновано могил, можна буде порахувати, коли із цвинтаря вивезуть всі колоди та гілки. Люди кажуть, що півсотні - щонайменше.

Техніку на могили загнав підрядник, з яким місцева ОТГ уклала угоду на санітарне вирубування дерев. Із цвинтаря потрібно було прибрати тридцять сосен.

“Вони просто найняли підприємця, який приїхав, вивалив цей ліс і вивіз. По-варварському знищили людську пам'ять, це вандалізм”, - нарікає місцевий мешканець Анатолій Галепа, зауваживши, що для зрізання тих аварійних дерев вистачило б сил самих місцевих селян.

Люди підозрюють, що дерева не розпилювали, щоб на деревині більше заробити. Оскільки довжелезні стовбури вручну з кладовища винести неможливо, підрядник скористався технікою.

Як розповідає Мирослава Ставнича, яка приїхала в село погостювати до мами, зрізали дерева вдень, а вивозили — поночі, щоб не було видно. Каже, машин було багато і працювали вони ледь не до другої години ночі.

В ОТГ кажуть, що так звана ділова деревина дійсно йшла підряднику - як оплата за роботу. Сухостій та гілляччя, згідно з угодою підрядник мав віддати на опалення соціальних об’єктів громади. Але про важку техніку на могилах - не домовлялися.

Контролювати роботи повинна була староста села, яка відмічала дерева для вирубування. Але дати свої пояснення ТСН з цього приводу вона відмовилася - не з’явилася на домовлене інтерв'ю, зіславшись на те, що від сьогоднішнього дня вона перебуває на лікарняному.

За словами підрядника, підприємця Григорія Лодоби, під час робіт було пошкоджено лише два надгробки та огорожа. Він переконує, що керівництво села дало дозвіл на використання тракторів. Із території цвинтаря, за його словами, вивезли всього 5-6 кубометрів деревини.

Поліцейські вже відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над могилами, вони оглядають кожну ділянку цвинтаря і фотографують потрощені надгробки. За їхніми словами, станом на 21 грудня було нараховано 18 пошкоджених могил. Але ця кількість ще може зрости.

Деревину, яку підрядник не встиг вивезти - заарештовано. Її зберігатимуть на складі до закінчення слідства.

Хто займатиметься відновленням надгробків — ще невідомо. Підрядник готовий робити це власними силами, але очікує і на сприяння від керівництва ОТГ, яке, на його думку, повинно розділити з ним відповідальність.

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