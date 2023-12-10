“Могла закінчитися ще у 2022 році”: Дикий розповів, що кардинально змінило хід війни в Україні

Демократичний світ мав би діяти по-іншому, щоб протистояти Росії. Зокрема, зброя, яка надійшла в Україну в 2023 році, мала б прибути у 2022. Тоді росіяни б не встигли підготуватися та укріпити свої позиції.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua висловив політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти в батальйоні “Айдар” Євген Дикий.

“Ви хоч раз чули від Байдена словосполучення “перемога України” або “перемогти Росію”. Ні не чули, тому що він ні разу цього не сказав. І це до питання про стратегічне бачення. Все, що ми чули від Байдена, а це все ж таки наш головний союзник, який найбільше для нас зробив, це словосполучення “не дати Путіну перемогти”, “зупинити Путіна”. Насправді ж ця різниця між “не дати Путіну перемогти” і “перемогти Путіна” чим далі тим більше вилазить в те, що Путін стає “людиною року”, якій дали шанс перемогти”, — розповів військовий аналітик.

Насправді Захід міг діяти абсолютно інакше, вважає Євген Дикий. За його словами, якби допомогу, яку Україна просила в 2022 році, передали одразу, війна б вже закінчилася.

“Якби б ця допомога прийшла нам у 2022-му, то ця війна закінчилася б у 2022-му. Окупантів можна було розбити до того, як вони проведуть масову мобілізацію. Такий шанс був, на нього нам просто не дали заліза. Це повністю змінило хід війни”, — каже Євген Дикий.

За його словами, технічні затримки передачі озброєння були другорядним фактором.

“Головним фактором були політичні затримки. Вони дуже довго кожного разу вирішували, що можна нам дати, а що не можна, що дійсно треба нам дати, а що призведе до ескалації. При цьому ця ескалація існує тільки в їхній голові. В реальності Росія і так воює всім, чим тільки може, крім ядерки”, — розповів Євген Дикий.

Саме нерішучість Заходу дала Росії виграти час, вважає військовий аналітик. Виграний час Росія не знехтувала, а використала його "по повній програмі".

“Ми можемо поговорити про те, який поганий Захід, який поганий стратег Байден, і це правда. А Шольц порівняно з ним взагалі не стратег. Але для нас немає іншого Заходу, немає іншого світу — ми маємо виграти і вижити в реальному світі. І тому я б волів концентруватися не на Байдені і Шольці, а на тому, що можемо зробити ми в цих умовах. Я дуже радий, що не наш, не український журнал The Economist ставить питання про відповідальність наших союзників про втрачені шанси і навпаки нові шанси, які дали Росії. З їхньої точки зору це абсолютно правильно. Вони мають тикати носом своїх політиків і своє суспільство. А от ми при цьому пригадаємо, що не Байден і не Шольц заважали нам підготуватися до цієї війни. Це ми, українці, не готувалися до цієї війни”, — розповів Євген Дикий.

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