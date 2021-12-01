Могли отруїти чи застрелити: у Вінницькій області таємничо загинули лебеді

Могли отруїти чи застрелити: у Вінницькій області таємничо загинули лебеді

Наразі труп одного загиблого лебедя відправили до лабораторії.

У Вінницькій області на водоймі, що у селі Северинівка, гинуть лебеді. На орендованому ставку знайшли мертвими більше сотні пернатих. Сталося це протягом кількох днів.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 1 грудня.

Селяни припускають, що лебедів спеціально потруїли або ж навіть постріляли. Підозрюють, що це могли зробили орендарі водойми, бо полеглих птахів поспіхом зібрали й спалили.

Підприємці натомість кажуть, що й самі не знають, чому лебеді раптово померли. І навіть одного вже відділи на експертизу.

Справою зацікавилася й поліція. Що насправді призвело до мору червонокнижних птахів - з'ясовували і наші кореспонденти. Тож, більше розкажемо у випусках ТСН упродовж дня.

У Вінницькій області таємничо загинуло понад 100 лебедів

Нагадаємо, на Херсонщині у лимані в Білозерському районі стався масовий мор риби, вона викинулася на берег.

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