Могли отруїти миш'яком: подробиці масової загибелі тварин в екопарку під Харковом

В екопарку кажуть, що наглядачів там не було, оскільки вони довіряли людям.

У Харківському екопарку загинуло майже два десятки кролів та морських свинок. Вони померли у контактному вольєрі і тепер поліція розслідує причини інциденту. У закладі вважають, що тварин могли навмисно потруїти.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Завідувачка сектору гризунів Світлана Вишневецька не може стримати сліз, коли говорить про масову загибель тварин у екопарку. Напередодні у вольєрі виявили два десятки тіл кролів та шиншил.

У жовтні Харківський екопарк відкрився вперше від початку великої війни. Для відвідувачів організували бал хризантем. А у контактний вольєр працівники екопарку принесли навіть своїх домашніх тварин, щоб діти могли поспілкуватися з ними

"Сюди могли зайти усі бажаючі. Більш того - тут ми поставили стільці, як у барі. Тут була зруйнована кафешка. Ми її переробили трошки. Тут можна було сідати милуватися, брати їжу, дивитися як діти контактують з тваринами", - каже директор екопарку Сергій Остапенко.

Сергій Остапенко

Постійного наглядача тут не було. Співробітники по черзі навідувалися до кожного вольєру. А відвідувачі могли годувати тварин фруктово-овочевими наборами, які продавалися у парку. У екопарку визнають, що потрібно було поставити наглядача, проте зазначають, що вони довіряли відвідувачам.

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"Почали робити розтин. Подивились, коли кров з носа, коли калові маси з кров'ю. Це - ознаки отруєння", - каже завідувачка сектору гризунів Світлана Вишневецька.

Світлана Вишневецька

Справу про масову загибель тварин розслідують правоохоронці.

"За попередньою інформацією, хтось з відвідувачів здійснив розміщення отрути, яка призвела до загибелі 6 морських свинок та 12 декоративних кролів. Здійснюється допит співробітників, виймаються інформація з камер спостереження", - каже речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Наразі у контактному вольєрі лишився тільки голуб, який жив разом із загиблими тваринами.

Справу розслідують за статтею жорстоке поводження з тваринами. Якщо правоохоронці знайдуть винного, йому загрожує до 8 років ув’язнення. У самому екопарку, хоч і шоковані загибеллю тварин, закривати зовсім контактний вольєр не збираються.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Харків на вухах! Хтось проніс отруту в екопарк - загинули десятки тварин

Нагадаємо, раніше керівник "Фельдман Екопарку" на Харківщині повідомив про загибель щонайменше п'ятнадцяти тварин із контактної зони. Здебільшого в екопарку померли кролі, морські свинки та інші маленькі тваринки.

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