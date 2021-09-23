Могли отруїтись грибами: у Житомирській області раптово померла вся родина учасника "Голосу країни"

Жінок пригостив грибами їхній знайомий.

Смерть цілої родини - матері та двох її дорослих доньок розслідує поліція у Коростені на Житомирщині. Одна з жінок померла у помешканні літнього чоловіка, за яким доглядала. ЇЇ мати та сестра - удома. Слідчі схиляються до версії, що вбити їх могла бліда поганка.

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Про це 23 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Богдан приїхав з Києва у рідний Коростень, щойно дізнався що померла мама. А потрапив одразу на три похорони.

"Я знаю, що моя бабуся, мама і тітка їли гриби, їм було зле. Бабуся з тіткою були тут, мама допомагала старенькому дідусю. Їй теж було зле весь день", - каже учасник "Голосу країни" Богдан Муха.

Мама Богдана - 48-річна Оксана доглядала за цим літнім чоловіком. Він каже, коли жінка прийшла до нього допомогти по господарству, вже нарікала на самопочуття . Але просила швидку не викликати, сподівалась, що минеться. Але за кілька годин померла у нього на руках.

"Голову схилила вниз, я кажу: "Оксанко, не вмирай", - каже свідок Станіслав Котвицький.

Чоловік таки викликав швидку, але медики лише констатували смерть. Коли родичі приїхали до квартири небіжчиці, аби підготуватися до похорону, двері їм ніхто не відчинив.

Новини України: у Коростені померла ціла родина – матір та двох її дочок могли вбити отруйні гриби

"Викликали ДСНС, поліцію. Хлопчик з ДСНС заліз, показує два трупа. Це трагедія для усього дому. Була сім'я і нема сім'ї", - каже сусідка Тетяна Пазич.

Під час огляду помешкання правоохоронці знайшли посуд з грибами і якусь випивку. Припускають, жінки могли отруїтися блідою поганкою. Хоч отруєння неякісним алкоголем теж не відкидають.

"На експертизу направлено залишки продуктів, які ймовірно вживали ці люди. Це залишки грибів і рідина із запахом алкоголю в пластикових пляшках", - каже речниця Коростецького районного управління поліції Діана Бобровнік.

Сусіди кажуть, жінки самі по гриби не ходили, їх пригостив приятель. Але після трагедії його не бачили.

Медики кажуть, бліда поганка - дуже підступна. Перші симптоми: нудота, блювота та спазми - можуть проявитися не одразу. А потім ще й настає уявне полегшення. Але після нього вже відмовляють органи.

"Отрута вражає і кишечник, і нирки, і центральну нервову систему, і печінку. Може бути від півгодини до доби, в залежності від того скільки отрути попало в організм. Великий відсоток людей, які вживають бліду поганку – помирають, просто питання часу, наскільки все швидко закінчиться", - сказала лікарка-анестезіологиня Анна Тихонова.

Богдан не розуміє, чому ніхто з трьох дорослих жінок, при перших симптомах отруєння не викликали швидку.

"Для мене це загадка, бо бабуся медик", - каже учасник "Голосу країни" Богдан Муха.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею навмисне вбивство. Чи спілкувалися вже з чоловіком, який приніс отруту, слідчі не кажуть. Якщо з'ясується, що зробив це навмисно, йому загрожує пожиттєве ув'язнення.

Нагадаємо, що у Ковелі Волинської області жінка через суд доводила, що жива. Родичі помилково визнали її мертвою і поховали.

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