Могли отруїтись грибами: у Житомирській області раптово померла вся родина учасника "Голосу країни"

Жінок пригостив грибами їхній знайомий.
Смерть цілої родини - матері та двох її дорослих доньок розслідує поліція у Коростені на Житомирщині. Одна з жінок померла у помешканні літнього чоловіка, за яким доглядала. ЇЇ мати та сестра - удома. Слідчі схиляються до версії, що вбити їх могла бліда поганка.
Про це 23 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.
Богдан приїхав з Києва у рідний Коростень, щойно дізнався що померла мама. А потрапив одразу на три похорони.
"Я знаю, що моя бабуся, мама і тітка їли гриби, їм було зле. Бабуся з тіткою були тут, мама допомагала старенькому дідусю. Їй теж було зле весь день", - каже учасник "Голосу країни" Богдан Муха.
Мама Богдана - 48-річна Оксана доглядала за цим літнім чоловіком. Він каже, коли жінка прийшла до нього допомогти по господарству, вже нарікала на самопочуття . Але просила швидку не викликати, сподівалась, що минеться. Але за кілька годин померла у нього на руках.
"Голову схилила вниз, я кажу: "Оксанко, не вмирай", - каже свідок Станіслав Котвицький.
Чоловік таки викликав швидку, але медики лише констатували смерть. Коли родичі приїхали до квартири небіжчиці, аби підготуватися до похорону, двері їм ніхто не відчинив.
"Викликали ДСНС, поліцію. Хлопчик з ДСНС заліз, показує два трупа. Це трагедія для усього дому. Була сім'я і нема сім'ї", - каже сусідка Тетяна Пазич.
Під час огляду помешкання правоохоронці знайшли посуд з грибами і якусь випивку. Припускають, жінки могли отруїтися блідою поганкою. Хоч отруєння неякісним алкоголем теж не відкидають.
"На експертизу направлено залишки продуктів, які ймовірно вживали ці люди. Це залишки грибів і рідина із запахом алкоголю в пластикових пляшках", - каже речниця Коростецького районного управління поліції Діана Бобровнік.
Сусіди кажуть, жінки самі по гриби не ходили, їх пригостив приятель. Але після трагедії його не бачили.
Медики кажуть, бліда поганка - дуже підступна. Перші симптоми: нудота, блювота та спазми - можуть проявитися не одразу. А потім ще й настає уявне полегшення. Але після нього вже відмовляють органи.
"Отрута вражає і кишечник, і нирки, і центральну нервову систему, і печінку. Може бути від півгодини до доби, в залежності від того скільки отрути попало в організм. Великий відсоток людей, які вживають бліду поганку – помирають, просто питання часу, наскільки все швидко закінчиться", - сказала лікарка-анестезіологиня Анна Тихонова.
Богдан не розуміє, чому ніхто з трьох дорослих жінок, при перших симптомах отруєння не викликали швидку.
"Для мене це загадка, бо бабуся медик", - каже учасник "Голосу країни" Богдан Муха.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею навмисне вбивство. Чи спілкувалися вже з чоловіком, який приніс отруту, слідчі не кажуть. Якщо з'ясується, що зробив це навмисно, йому загрожує пожиттєве ув'язнення.
Нагадаємо, що у Ковелі Волинської області жінка через суд доводила, що жива. Родичі помилково визнали її мертвою і поховали.