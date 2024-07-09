Могло бути ракетне паливо: нові деталі щодо отруєної води в "Охматдиті"

У Києві з’ясовують всі обставини щодо можливого отруєння волонтерів та поліцейських питною водою під час ліквідації наслідків ракетного удару РФ по лікарні "Охматдит".

Як зазначила одна із волонтерок Катерина Терехова, унаслідок вживання питної води з пляшки, люди отримали хімічні опіки. Відомо, що один поліцейський випив води, а інший нею помив руки. Серед постраждалих і сама жінка, як вона повідомила, на місці їм надали медичну допомогу. Волонтерка написала, що планує зробити аналізи щодо наявності в організмі токсинів.

Що кажуть у Держпродспоживслужбі?

Тим часом у головному управлінні Держпродспоживслужби Києва кажуть, що вчора їх фахівцями на території лікарні спільно з Товариством червоного хреста було організовано контроль безпечності харчових продуктів, які надходили до "Охматдиту", зокрема, і від киян та гостей столиці.

"Така необхідність контролю була викликана високими температурами повітря. Вся вода на місці ракетного удару приймалася лише з виробничою позначкою. Ми не отримували інформації про отруєння людей з лікарняних закладів", - повідомив ТСН.ua Олег Рубан, начальник головного управління Держпродспоживслужби Києва.

Він додає, що зараз фахівці служби з’ясовують всі обставини цієї події та намагаються вийти на зв'язок з волонтеркою, яка повідомила про цей випадок.

Що кажуть в поліції?

В поліції Києва ТСН.ua розповіли, що перевіряють інформацію щодо можливого отруєння питної води на місці ліквідації наслідків ворожого обстрілу.

"Зазначену інформацію поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж. За вказаним фактом проводиться перевірка. Водночас інформуємо, що до медичних працівників звернень від громадян та поліцейських щодо можливого отруєння водою не надходило", - розповіли у поліції Києва.

Які є версії?

Фахівці сумніваються, що причина почервоніння обличчя та шкіри у людей могли виникнути через отруєну воду.

"Версія про отруєну воду перевіряється. Але хімічні опіки люди могли отримати через контакт з залишками ракетного палива, яке могло десь залишитися на території та потрапити на пляшку, а потім і на шкіру до людей. Зараз з’ясовуємо всі обставини", - повідомили ТСН.ua у Держпродспоживслужбі.

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