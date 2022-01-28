Могло відмерти за 3 години: медики і поліцейські Івано-Франківська і Львова врятували донорське серце

Здорове донорське серце забилося у грудях 67-річного чоловіка.

Поліцейські двох областей рятували орган для пересадки. Донорське серце медики не могли доправити вчасно з Івано-Франківська до Львова, адже негода не дозволила піднятися у повітря аеромедичний гелікоптер.

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Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, орган взяли в померлої в Івано-Франківську і треба було терміново доставити до Львова, бо життєздатність донорсткого серця всього три години.

За органом мав вилетіли аеромедичний гелікоптер, але складні погодні не дали гвинтокрилу піднятися у повітря. Тож медики вирішили залучити до транспортування серця копів. Звичайним авто з Івано-Франківська до Львова майже дві з половиною години їзди. Патрульні домчали бокс із донорським серцем за 1 год. 40 хв. і це за складних погодних умовах, адже падав сніг, була обмежена видимість і ожеледь.

Поліцейські двох областей рятували орган для пересадки | Новини України

На об'їзній Львова, яка зазвичай дуже завантажена автомобілями, прикарпатських поліцейських зустріли тутешні копи і супроводили до лікарні швидкої допомоги. У лікарів на пересадку залишилася всього година. І вони встигли.

Здорове донорське серце забилося у грудях 67-річного чоловіка, який переніс три інфаркти і без пересадки був приречений. Донором стала 52-річна жінка, яка померла від інсульту. Її рідні погодилися віддати серце, дві нирки і печінку, щоб врятувати інших людей.

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