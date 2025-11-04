"Моя дитина лежить, а я не можу врятувати": на Львівщині у моторошній ДТП загинув 16-річний Сергій

Місце ДТП / © ТСН

У Львівській області від початку року у ДТП загинуло 12 дітей, а ще майже пів сотні травмовані. Найчастіше підлітки без дозволу й без прав сідають за кермо мотоциклів чи скутерів. А буває, що й самі батьки дозволяють дітям ігнорувати будь-які правила.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

16-річний Сергій Якимець загинув у селі Краковець. На цьому місці мати запалює лампадку і приносить квіти. Каже, щоразу перед очима знову постає цей трагічний день.

«Моя дитина лежить тут, а я не можу його врятувати», — каже Оксана Якимець.

Смертельна ДТП сталася у вересні. У сутінках тут зіткнулися два мотоцикли. Одним кермував 17-річний хлопець, іншим — 16-річний. Обох підлітків доправили до лікарні. Попри зусилля медиків врятувати Сергія не вдалося. Пані Оксана розповідає — її чоловік-військовий купив мотоцикл у липні. А наступного місяця вирушив на схід. Сину вона сідати за кермо забороняла.

«Я не дозволяла, ховала ключики, просила, плакала. У магазин пішла на закупи. Мені дитина в той час з дому з мотоциклом втекла. Була я ще в магазині, не встигла з магазину вийти, як мені подзвонили і сказали, ваш син попав в ДТП», — згадує жінка.

У поліції кажуть — щотижня фіксують нові аварії з неповнолітніми. Найчастіше за участі мотоциклів, скутерів та електросамокатів. Є і відео, на якому, двоє 10-річних дівчаток на самокаті виїжджають просто під колеса авто. Одна з них не вижила.

«Протягом останніх девʼяти місяців в межах львівської області Зафіксовано 145 ДТП за участю неповнолітніх. 12 осіб загинули внаслідок ДТП, 40 отримали різного роду тілесні ушкодження», — каже керівниця відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей Наталія Васько.

Кадри збурили соцмережі — батько на відео хизується тим, як садить 8-річну доньку за кермо. На пасажирському сидінні — 6-річний син. Діти самі рушають на машині, а чоловік вслід кричить донці — гальмуй. Цього разу він відбувся штрафами.

«Закликаю усіх батьків — будьте пильними і уважними до своїх дітей», — кажуть у поліції.

Пані Оксана приєднується до закликів правоохоронців. У неї залишилася 11-річна донька та 14-річний син. Каже, ніколи не дозволить їм сісти за кермо мотоцикла. І звертається до інших батьків, щоб застерегти від біди.

«Не дозволяйте, не пускайте, не купляйте. Гинуть діти, це біль дуже тяжка. Я мучуся і не знаю скільки ще буду мучитися», — каже Оксана Якимець.

За даними патрульної поліції лише за 7 місяців цього року в аваріях в Україні загинула 91 дитина і майже три тисячі неповнолітніх були травмовані.

