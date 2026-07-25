"Моя робота — війна": закулісся призначення Драпатого, протести за Федорова та нові завдання від Зеленського

Михайло Драпатий та Олександр Сирський

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Змінити підходи до мобілізації, продовжити далекобійні удари по території Росії та суттєво посилити наші позиції на фронті. Напередодні такі чіткі завдання поставив президент України перед новим керівництвом армії — головнокомандувачем Збройних Сил Михайлом Драпатим та начальником Генерального штабу Ігорем Скибюком.

Уже кілька днів, як Збройні Сили мають нових командувачів. Передували цьому безпрецедентні вуличні акції протесту, які спершу вимагали повернути звільненого міністра оборони Михайла Федорова на посаду, а вже згодом висунули й додаткову вимогу — відставку Главкома Олександра Сирського.

І ось армія вітає нового очільника. Він добре відомий у військах і його вважають яскравим представником нової генерації командирів.

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Про це йдеться у сюжеті спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Мітинги на підтримку Федорова та відкритий конфлікт

Четвер, 16 липня, 09:01 ранку. У Києві на площі біля театру Івана Франка, а також в інших українських містах збираються люди з картонними табличками. На них — гасла на підтримку Михайла Федорова. Це перший випадок за весь час Незалежності України, коли виникає мітинг із вимогою залишити урядовця на посаді.

Офіційною причиною звільнення міністра оборони Федорова назвали перезавантаження уряду. Неофіційною — принциповий конфлікт із главкомом Олександром Сирським.

Того ж дня звільнений з посади Федоров дає першу відкриту пресконференцію. Він говорить відверто про досягнення та проблеми, дякує президентові, запевняє, що залишається у його команді, але підтверджує: працювати із Сирським далі було б геть неможливо.

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Михайло Федоров, ексміністр оборони України: «Це за умови, що не буде Сирського. Я ніколи не ставив умов, мені не потрібна "помада" міністра оборони для того, щоб вважатися міністром оборони. Мені потрібна посада, аби реально перемогти у війні. В існуючій конструкції особисто я не знаю як».

На цю пресконференцію приходять навіть народні депутати. На той момент стає відомо, що очільник МВС Ігор Клименко, якому пропонували посаду міністра оборони, відмовився.

П'ятниця, 17 липня. Вуличні протести лунають ще сильніше. Замість Федорова Кабмін призначає тимчасово виконувачем обов'язків міністра оборони Євгена Хмару — тимчасового очільника СБУ. Мітингувальники малюють нові плакати з новою вимогою — звільнити главкома Сирського.

Ці заклики підхоплюють і в парламенті, де народні депутати ініціюють звернення про відставку генерала.

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Сам головнокомандувач традиційно перебуває на фронті. Звідти він пише допис у Facebook із подякою Федорову за спільну роботу в міністерстві та бажає залишатися в команді України.

5 днів консультацій у кабінеті президента та три кандидати

Тим часом в Офісі Президента Глава держави Володимир Зеленський разом із заступником керівника ОПУ Павлом Палісою спілкуються з фронтом: очільниками Сил безпілотних систем, командуванням ДШВ, а також командирами корпусів «Хартія» та «Азов».

Такі зустрічі у кабінеті Президента тривають 5 днів поспіль — командири по черзі приходять або підключаються онлайн. Дехто і по два рази, як-от комкор 3-го корпусу та командири «Хартії» й «Азову». Тричі — командування ДШВ.

Зустрічається Зеленський і з Михайлом Федоровим. Джерела в ОП повідомляють, що йому пропонують інші високі посади, але той відмовляється і продовжує претендувати на крісло міністра оборони.

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Понеділок, 20 липня. На площі Франка продовжуються акції. У цей час із фронту до Києва терміново викликають командувача ДШВ Олега Апостола, командувача Об'єднаних сил Михайла Драпатого, а також заступника начальника Генштабу Володимира Горбатюка. Саме їх називають потенційними кандидатами на посаду Главкома.

Олександр Сирський тим часом пише відкриту колонку, де заявляє, що його робота — це війна, а зведення конфлікту до двох персон є грою на користь ворога.

Втім, у військових колах та ЗМІ чітко окреслюють трійку основних претендентів:

Олег Апостол: 39-річний генерал, який виріс на цій війні. Його називають представником нової генерації. Під його керівництвом підрозділи ДШВ провели успішні операції під Добропіллям та на Олександрівському напрямку.

Михайло Драпатий: 43-річний генерал, якого знають та поважають у військах. Це він проривався на БМП в оточений Маріуполь у 2014-му та пішов у відставку з посади командувача Сухопутних військ через трагедії на полігоні.

Володимир Горбатюк: менш публічний генерал, який ефективно та системно працює з міжнародними партнерами.

Призначення Драпатого та нові завдання для ЗСУ

Інтрига триває до пізнього вечора вівторка, коли Володимир Зеленський офіційно оголошує своє рішення.

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Володимир Зеленський, Президент України: «Я визначив, що новим Головнокомандувачем стане Михайло Драпатий».

Михайло Драпатий, Головнокомандувач ЗСУ: «Дякую Президенту України за довіру, міністру оборони за підтримку, а Силам оборони — за новий етап служби. Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність».

Оновлюється і Генеральний штаб. Його очільником стає Ігор Скибюк — десантник із багаторічним стажем, який раніше керував операцією на Курщині.

Попередники складають повноваження. Генерал Сирський дякує воїнам та схиляє голову перед родинами полеглих, наголошуючи, що служитиме Україні у будь-якому статусі до самої Перемоги.

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Президент публікує спільне фото з попереднім та новим командуванням, даючи чіткі настанови: удосконалити мобілізаційні процеси, продовжити модернізацію армії та посилити позиції на фронті.

Які посади обіймуть Олександр Сирський та Олексій Гнатов, досі залишається інтригою. Так само відкритим є питання щодо Михайла Федорова, який напередодні відмовився від посади віцепрем’єра з військових новацій. Акції на площі Франка тривають.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Трагедія на Київщині! Вибухи та пожежі в РФ! Нове керівництво ЗСУ! | ТСН 20:00 24 липня

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