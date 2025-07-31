Моляться просто на вулиці: у Києві розтрощена головна мечеть "Умма"

Мусульмани змушені молитися на вулиці, бо їхня мечеть пошкоджена / © ТСН/Неллі Ковальська

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Унаслідок атаки Росії в Києві пошкоджена головна мечеть Духовного управління мусульман України «Умма». У приміщенні мечеті вибуховою хвилею вибило всі вікна. З розтрощеної крамнички на все подвір’я чути запах східних пахощів. У мечеті — без поранених, у комплексі був тільки охоронець, він неушкоджений.

Про це ТСН повідомив муфтій Духовного управління мусульман України Умма Мурат Сулейманов.

Віряни ж змушені молитися просто на вулиці.

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«Ось „руській мір“, — каже один із вірян, показуючи на ушкодження після удару. „Цінуйте тих, хто захщає вас“.

«Близько 5 години ранку, як і всі кияни, почули потужні ракетні удари. Наш охоронець одразу попередив (мене — Ред.) мене про пошкодження. Я одразу приїхав сюди. Ми почали робити обхід. Всі вікна зруйновані. Також двері. І також є частини нашої будівлі, що теж зруйновані», — каже Умма Мурат Сулейманов, муфтій Духовного управління мусульман України «Умма».

© ТСН/Неллі Ковальська

Муфтій зауважує, що така поведінка окупантів його не дивує, адже від початку агресії РФ проти України росіяни знищили багато мечетей.

«Останнім часом ми можемо помітити, що вони більше б’ють по цивільних об’єктах, і зокрема релігійних… Тому ми, мусульмани України, як частина нашого суспільства, виступаємо проти цієї несправедливості», — зазначає Сулейманов.

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© ТСН/Неллі Ковальська © ТСН/Неллі Ковальська © ТСН/Неллі Ковальська © ТСН/Неллі Ковальська © ТСН/Неллі Ковальська © ТСН/Неллі Ковальська © ТСН/Неллі Ковальська

За його словами, мусульмани України розповідають правду про російські злочини за кордоном, особливо в ісламських країнах, де РФ має сильне лоббі.

Муфтій зазначає, що це — одна із найбільших мечетей України, де збираються тисячі вірян. За його підрахунками, на традиційній п’ятничній молитві буває до 3 тисяч осіб.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Відео з розтрощеної росіянами мечеті в Києві! Віряни моляться просто на вулиці!

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Нагадаємо, що внаслідок останньої російської атаки по Києву загинули 16 людей, з яких двоє дітей.