Молитва під час блекауту: Мережу вразило відео, як родина з Львівщини співає "Боже великий"

Житель Львівщини виклав у Мережу кадри, як із дружиною та маленьким сином при свічці співають "Боже, нам Україну храни". Відео одразу стало популярним. До того ж виявилося, що родина таким чином допомогла ЗСУ.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Відео до соціальних мереж виклав житель Львівщини. На руках - син, поруч дружина, з якою разом у напівтемряві співають "Молитву за Україну". Каже, відео знімав собі на згадку про часи блекауту. А потім неочікувано навіть для себе вирішив його опублікувати.

"Зранку прокинувся і побачив велику активність від людей. Ми часто співаємо під час блекауту, коли повітряна тривога. Насправді воно має якусь магічну силу, адже це не просто пісня, це молитва за Україну, за український народ", - каже автор відео Іван Качмар.

Ця родина музична. Іван має свій гурт, також співає у храмі. Дружина Ірина - вчителька в музичній школі. Частіше за все вдома співають колискові, які дуже любить їхній син Остап. Вони заспокоюють дитину, коли темрява огортає дім.

Блекауту не бояться, каже подружжя. Він їх, навпаки, зближує. Є час на розмови, не відволікає Інтернет. А побут у селі в бабусі, куди перебралися з міської квартири, набагато легший. Тут є піч, дрова та газова плита. Єдине, коли вимикають світло, зникає вода.

"Боже, нам Україну храни": кожного разу під час блекауту родина співає "Молитву за Україну"

"Ми вже навчилися - води набрали, то набрали, і виключають світло - відповідно, ми тим і не користуємося. Коли включають - то йдемо мити посуд", - каже жителька Львівщини Ірина Качмар.

Іван разом із колегами-музикантами часто співають у людних місцях. Збирають гроші для потреб військових.

"Стараємося раз на тиждень робити акцію, якщо дозволяє погода, допомагаємо Збройним силам. Нині на генераторах працюємо, дякуємо пунктові обігріву, який нам надав світло", - каже музикант Володимир Юрчак.

Від початку повномасштабного вторгнення разом наспівали майже на мільйон гривень.

"Кошти спрямовуються на закупівлю військової форми, амуніції, теплого взуття, тому що опікуємося багатьма батальйонами, крім того, звертаються матері, дружини, сестри", - каже волонтерка Ірина Юрчак.

У війну будь-які вміння можна скерувати на користь держави, кажуть музиканти. Співай, танцюй, малюй чи готуй – усім цим можна допомогти тим, хто нас захищає. І молитва за Україну зайвою не буде ніколи.

Нагадаємо, Личаківський суд Львова оштрафував львів’янина, який у соцмережах висміював Православну Церкву України та її духовенство.

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