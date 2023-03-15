"Молитва в Лаврі має тривати": священник ПЦУ розповів, який вибір є у ченців

Коваленко наголосив, що представники Московського патріархату та його структури не мають залишитися у Лаврі.

Від грудня 2022 року триває епопея з виселенням УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври. Так, взимку завершився термін оренди двох соборів Верхньої Лаври – Трапезного і Успенського, їх повернули державі.

А 10 березня з УПЦ МП розірвали договір про аренду Нижньої Лаври і попросили до 29 березня звільнити всі приміщення. Проте скандальний митрополит Павло Лебідь записав відеозвернення, в якому категорично заявив, що Лавру не залишать.

Яких обертів ця історія набере далі і що буде з ченцями Києво-Печерської лаври? Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів отець Георгій Коваленко – священник, який перейшов до ПЦУ з УПЦ МП, ректор Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості.

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Коваленко наголошує, що представники Московського патріархату та його структури не мають залишитися у Лаврі. Так само як і не може працювати в Україні російський бізнес чи проросійські політичні структури або російські медіа. Адже під час війни це абсолютно неможливо.

"Ченці приходили в Лавру молитися Богові. Я думаю, що в них є зараз вибір між Лаврою і Московським патріархатом. Я чув заяви міністра, де він говорить, що держава не збирається припиняти молитву в Лаврі чи виганяти ченців. Якщо ченці відмежуються від Московського патріархату, представником ченців принаймні не буде людина, яка знаходиться під санкціями", — каже отець Георгій.

Він нагадав, що намісник монастиря УПЦ МП у Лаврі митрополит Павло — людина, яка знаходиться під санкціями України.

"Чи може організація, яку він очолює, володіти чи користуватися історичними пам’ятками і державним майном. Це одна з умов санкцій, що таке неможливо. Якщо ченці якимось чином запропонують інший формат відносин, якщо Україна буде впевнена, що це (Лавра. – Ред.) не є резиденцією розвідників російських спецслужб чи людей, які проповідують не Євангеліє, а "русский мир", то я думаю, що такі люди можуть залишатися. В який це буде формат, залежить насамперед від них. Я думаю, що це дуже важливо розуміти в демократичній правовій державі. Є вимоги держави, ці вимоги люди мають виконати", — зазначає священнослужитель.

Коваленко наголошує: люди, які порушували договори про користування пам’ятками, мають нести відповідальність. Але молитва в Лаврі має тривати.