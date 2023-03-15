"Молитва в Лаврі має тривати": священник ПЦУ розповів, який вибір є у ченців

Коваленко наголосив, що представники Московського патріархату та його структури не мають залишитися у Лаврі.
Від грудня 2022 року триває епопея з виселенням УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври. Так, взимку завершився термін оренди двох соборів Верхньої Лаври – Трапезного і Успенського, їх повернули державі.
А 10 березня з УПЦ МП розірвали договір про аренду Нижньої Лаври і попросили до 29 березня звільнити всі приміщення. Проте скандальний митрополит Павло Лебідь записав відеозвернення, в якому категорично заявив, що Лавру не залишать.
Яких обертів ця історія набере далі і що буде з ченцями Києво-Печерської лаври? Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів отець Георгій Коваленко – священник, який перейшов до ПЦУ з УПЦ МП, ректор Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості.
Коваленко наголошує, що представники Московського патріархату та його структури не мають залишитися у Лаврі. Так само як і не може працювати в Україні російський бізнес чи проросійські політичні структури або російські медіа. Адже під час війни це абсолютно неможливо.
"Ченці приходили в Лавру молитися Богові. Я думаю, що в них є зараз вибір між Лаврою і Московським патріархатом. Я чув заяви міністра, де він говорить, що держава не збирається припиняти молитву в Лаврі чи виганяти ченців. Якщо ченці відмежуються від Московського патріархату, представником ченців принаймні не буде людина, яка знаходиться під санкціями", — каже отець Георгій.
Він нагадав, що намісник монастиря УПЦ МП у Лаврі митрополит Павло — людина, яка знаходиться під санкціями України.
"Чи може організація, яку він очолює, володіти чи користуватися історичними пам’ятками і державним майном. Це одна з умов санкцій, що таке неможливо. Якщо ченці якимось чином запропонують інший формат відносин, якщо Україна буде впевнена, що це (Лавра. – Ред.) не є резиденцією розвідників російських спецслужб чи людей, які проповідують не Євангеліє, а "русский мир", то я думаю, що такі люди можуть залишатися. В який це буде формат, залежить насамперед від них. Я думаю, що це дуже важливо розуміти в демократичній правовій державі. Є вимоги держави, ці вимоги люди мають виконати", — зазначає священнослужитель.
Коваленко наголошує: люди, які порушували договори про користування пам’ятками, мають нести відповідальність. Але молитва в Лаврі має тривати.
Раніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко пояснив, що ченці зможуть після завершення державних перевірок залишитись у Лаврі, але за певних умов.
За інформацією видання LB.ua, аудиторська перевірка виявила близько 40 незаконних новобудов на території Лаври у Києві.
Скандальний намісник монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополит Павло записав чергове відеозвернення, в якому відзначився нападками на адресу української влади та ПЦУ, а також заявив, що "апокаліпсис починається з України". Також Павло заявив, що не збирається виселятися з Лаври.
У свою чергу глава РПЦ патріарх Кирило, який благословляє окупантів вбивати українців, назвав Лавру "колискою російської цивілізації" та закликав своїх прихильників "захистити" її.
Також Кирило наскаржився на Україну Папі Римському та іншим лідерам християнського світу.
ТСН.ua зібрав усі подробиці щодо виселення УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври.