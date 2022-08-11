Молодь України взялася допомагати війську: вони і до Папи Римського достукаються і їжу бійцям-веганам напакують

Цьогоріч Україна вперше відзначатиме День молоді не в останню неділю червня, як було раніше, а 12 серпня - саме на цю дату припадає Міжнародний день молоді.

Креативна, амбітна, ініціативна, пасіонарна і смілива - така сьогодні , українська молодь. З початком повномасштабного російського вторгнення всю свою енергію молоді українці кинули на протистояння окупанту, хто бійцем на передовій, а хто - в тилу – волонтером, йдеться в ТСН.

Ірина до початку повномасштабної війни працювала комунікаційницею, а з перших днів російської агресії вирішила допомагати країні тим, що вміє найкраще. «Слово - то найсильніша зброя, бо словом і зброєю можна досягнути більшого, ніж просто зброєю», - переконана вона.

Дівчина створила проєкт «Інтернет-війська України.» Щодня на його сторінках пишуть завдання для підписників - розганяти через соцмережі актуальні наративи, тегати відомих міжнародних політиків вимагати у великих компаній - виходу з ринку РФ. «Наші завдання орієнтовані на те, щоб боротися за економічну блокаду ворога, боротися за нафтове ембарго, закликати світ надавати зброю Україні», - розповідає дівчина.

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Над проєктом працює команда з 11 людей. Нині його охоплення - 170 тисяч користувачів. Розробники співпрацюють з Мінкультом та Мінцифрою, аби розганяти потрібні меседжі в потрібні моменти. «Було звернення до Папи Римського і він разів 5 звертався д окраїни агресора, Звичайно, що ніхто не пішов йому на зустріч, але результат в тому, що Папа Римський нас почув», - кажуть розробники.

На четвертий день війни Олександр організував в Києві координаційний штаб волонтерів. Штаб займається продуктами, речами, гігієнічними засобами і трішки ліками. Частину зібраного роздають внутрішньо переміщеним особам, іншу - бійцям на фронт. «Є навіть такі приколи як чіпси, це ми стараємося для військових, прикольно, коли тобі привозять чіпси», - каже волонтер.

На постійній основі тут волонтерять близько 20 людей - координують, розвантажують, пакують. Гуманітарку ж, як правило передають великі компанії, чи просто приватні особи, як з України, так і з-за кордону. «За весь період війни ми допомогли близько 400 тисяч людей, враховуючи цивільних і військових, за весь цей час було видано 2 тисячі тонн гуманітарної допомоги», - розповідає Олександр.

Веганська їжа на фронті - річ рідкісна, але напрочуд потрібна. «В армії в нас традиційне харчування, воно містить і м’ясо і молочку, тому веганам і вегетеріанцям доводиться непросто, вони або існують завдяки приїзду волонтерів, або десь знаходять собі їжу, або навіть доводиться йти на компроміс зі своїми етичними принципами», - розповідає Тамара, яка з початком великої війни почала збирати посилки для веганів-бійців.

Тут і солодке і сосиски і ковбаса, навіть тушкованка є. «Соєве м’яско, томатна основа, овочі та інші приколи. «Краще хавати підігрітою з гарніром, або їсти одразу з банки. Підходить всім крім їб**ї русні», - читає напис на пакунку активістка.

Коробки вистачає вегану на передовій приблизно на 2-3 тижні. Відправляють посилки по всій лінії фронту. Як тільки смаколики - спаковані, їх одразу відправляють на пошту. За кілька днів вегани отримають свій звичний раціон.

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