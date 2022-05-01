Молода мама з новонародженим сином три тижні жила в підвалі: історія родини з Чернігова

Молода мама з новонародженим сином три тижні жила в підвалі: історія родини з Чернігова

21 день пекла. Молода мама з новонародженим сином три тижні жила в підвалі, бо її рідний Чернігів, а саме тут сьогодні працює студія ТСН, майже цілодобово обстрілювали російські окупанти.

Анна Чугай досі з тремтінням у голосі згадує 3 березня. Того дня вона втратила дім і ледь не втратила матір, яка саме пішла до квартири, щоби приготувати їжу родині. Тоді ворожа ракета вбила майже пів сотні людей. Жінці дивом вдалося вижити.

Про історію родини, яка жила під ворожими обстрілами, в ефірі ТСН - телемарафону "Єдині новини" розповіла кореспондентка Наталка Волосацька.

Того дня близько полудня Алла піднялася у квартиру, аби приготувати їсти родині, яка від бомбардувань ховалася у підвалі. Аж раптом почалися ракетні обстріли. "Полетіли літаки і вибух, мене відкинуло в сторону, викидало ще кілька разів туди-сюди. Літала як м’ячик і думала, що мені капець. Плити ламалися, сипалися, стук такий був божевільний", - згадує Алла Кузнєцова.

Жінка тоді отримала травму голови. Каже від диму і пилюки стало темно, вона не орієнтувалася де вихід. Почалася пожежа. Вибратися з будинку їй допомогли рятувальники. Тоді від авіаудару загинуло майже півсотні людей.

У цей час у підвалі будівлі неподалік ховалися мама Алли, донька, зять і новонароджений онук. Вони теж сповна відчули ракетний удар. Саме приміщення почало сильно трясти і в підвалі стіни ходунком ходили. Згодом в підвалі зникла вода, світло, а відтак і тепло.

"Дитині я гріла суміш над свічкою в металевій банці, бо ніде не було можливості по-нормальному щось приготувати. Я коли його переодягала, пам'ятаю бомблять, вертольоти літають, я стараюся, у мене руки трусяться, поміняти скоріше памперс, якщо в нас попаде", - розповідає Анна Чугай та додає, що син, якому тоді був місяць, постійно плакав, три тижні не бачив сонячного світла і просто дивом не захворів.

Вже місяць як родина з маленьким Данилом на Львівщині. Досі здригаються від звуку сирен, але вірять в українську перемогу і, що син та інші діти більше ніколи не побачать війни.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 67-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: