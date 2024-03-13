"Молодець, Вася, фото пришли з Парижа": військовий про найбільше розчарування у цивільних та мобілізації

Військовий медик, а у цивільному житті заступник мера Коломиї, Олег Токарчук розповів, що його дуже розчаровує ставлення суспільства до тих, хто втік за кордон, щоб ухилитись від мобілізації.

Про це він розповів в інтерв'ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

Він зазначив, що серед його знайомих є такі люди, які під час війни втекли з України, щоб їх не мобілізували. Але найбільше його розчаровує ставлення суспільства, яке хвалить ухилянтів та втікачів.

"Кілька знайомих, які втекли за кордон, розчарували мене не самі їхні рішення, від когось я таке міг очікувати. Мене дуже розчарувало те, що цю історію толерує їхнє середовище. Наприклад, якась амеба втекла за кордон. Ну, дідько його бери. Налякався мобілізації. То, що ти, квіточка, міг за цих два роки, поки хлопці в окопах гинули і мерзли, міг чогось навчитись, кимось стати, щоб в війні бути більш ефективніший", - сказав він.

Військовий наголосив, що тих, хто допомагає тікати за кордон, потрібно суворо карати.

"Але мені не зрозуміло, як середовище оцих амеб, це їхня родина, родина дружини, наприклад, якщо це чоловік втік, друзі, бізнес, якесь середовище, як вони це все толерують? У більшості випадків вони толерують, кажуть, "молодець Вася, фотки пришли з Парижа". І це дуже погано. Бо навколо однієї амеби є 30-40 людей, які кажуть, це добре. Якби цих 30-40 людей, ближнє оточення, казали, це не добре, може б і Вася не втік за кордон", - пояснив військовий.

Олег Токарчук зазначив, що така ситуація його дуже розчаровує, адже в ухилянтів в Україні часто залишаються родичі, батьки чи діти, яких повинні захищати інші військові.

Нагадаємо, Сирський розповів про складну обстановку на східному фронті.

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