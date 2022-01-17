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Молодик, який намагався підірвати авто на Прикарпатті, спершу втік із пошматованою вибухом рукою

Молодик, який намагався підірвати авто на Прикарпатті, спершу втік із пошматованою вибухом рукою

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Молодик, який намагався підірвати авто на Прикарпатті, спершу втік із пошматованою вибухом рукою

Фото: facebook.com/frankivsk.police

Коли він втратив багато крові, все ж прийшов до лікарів.

Вибухом у дворі багатоповерхівки в Івано-Франківську у підривника відірвало частину руки.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

За даними місцевих ЗМІ, близько другої ночі 21-річний чоловік приїхав на таксі і намагався підкласти вибуховий пристрій в одне з припаркових елітних авто, але вибухівка спрацювала просто у нього в руках.

Травмований підривник з місця події втік, але невдовзі змушений був звернутися до лікарів. Його стан був тяжкий - відірвана частина руки, велика втрата крові, купа осколковий поранень. Чоловіка прооперували. «Руку забрали майже до ліктя. Тому рука була пошматована, інакше можна було б руку зберегти», - каже завідувачка невідкладної допомоги обласної лікарні Іванна Васкул.

У поліції подробиць поки не розголошують, біля палати підривника чергують.

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