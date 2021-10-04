Молодики випивали та підтримували будь-який "двіж": все, що відомо про жорстоке вбивство поліцейського в Чернігові

Молодики випивали та підтримували будь-який "двіж": все, що відомо про жорстоке вбивство поліцейського в Чернігові

Підозрюваним в скоєнні злочину вже обрали запобіжний захід. Їх відправили під варту на два місяці.

У Чернігові четверо молодих людей, трьом з яких ще немає 18 років, жорстоко побили поліцейських. У момент того, що сталося, ті перебували у відпустці і були в цивільному одязі. В результаті інциденту один з потерпілих помер на місці, другого госпіталізували до лікарні у важкому стані. Загиблому чоловікові підозрювані завдали понад 20 ударів по голові. Страшні кадри мордування правоохоронців пізніше потрапили в Інтернет і буквально шокували користувачів соціальних мереж.

ТСН.ua поспілкувався зі знайомими підозрюваних, сім'єю загиблого і адміністрацією супермаркету, щоб дізнатися, що сталося тієї страшної ночі.

"Програв у рівній битві"

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Вночі 2 жовтня в супермаркеті АТБ на вулиці Незалежності було шумно. Близько першої години до магазину зайшли кілька молодих людей. У соцмережах пишуть, що хлопці голосно розмовляли і поводилися, як то кажуть, "розв'язно". Їм було весело, тому вони не приховували своїх емоцій.

В цей же час в супермаркеті здійснювали покупки двоє поліцейських в цивільному одязі. Вони зробили зауваження молодим людям, які шуміли на весь продуктовий. Це, в свою чергу, нібито не сподобалося "молодикам", тому вони вирішили з'ясувати стосунки по-чоловічому.

Користувачі соціальних мереж пишуть, що один з молодих людей спробував поговорити з копом в форматі "1 на 1".

"Один з них програв в рівній битві, а потім покликав підкріплення в особі п'яти друзів, які взялися натовпом бити поліцейських", — йдеться в описі до відео, отриманого з камер спостереження супермаркету.

Новини України: з'явилося відео з камер спостереження супермаркету в Чернігові, де побили поліцейських

На ролику незрозуміло, як чоловіки з'ясовують стосунки. Навпаки — на кадрах чітко видно, як кілька хлопців тягнуть поліцейського до кас, де один з них завдає йому в обличчя удари кулаком. Все це відбувається під наглядом камер відеоспостереження, касирів, покупців і охоронців супермаркету, які не поспішали втручатися в конфлікт і разбороняти хуліганів.

Пізніше в Інтернеті з'явилися уривки інших видно, однак знятих вже не в магазині, а за його територією. І знятих, очевидно, самими учасниками бійки. На них видно, як двоє закривавлених чоловіків лежать на землі, а їх по черзі б'ють ногами і руками по обличчю, спині, животі та нирках.

В результаті побиття на місці загинув 31-річний поліцейський Артур Єрохін, його колегу і за сумісництвом близького друга сім'ї Володимира Савона госпіталізували в міську лікарню з травмами різного ступеня тяжкості.

Алкоголь, вечірки, спорт

Через деякий час в соцмережах з'явилися скриншоти акаунтів хлопців, підозрюваних у злочині. Однак молодики поспішили їх деактивувати — зараз вони неактивні. У Instagram залишилася тільки одна сторінка — 18-річного студента Чернігівського технологічного університету. І якщо сторінки його друзів вже ніякої інформації не несуть, то сторінка цього хлопця — ілюстрація того, яке життя було у компанії.

На сторінці є відео, приурочене до 18-річчя одного з підозрюваних. Власне, сам відеоряд — це, очевидно, добірка подій, які хлопці проживали разом. На ролику видно, як молоді люди відпочивають в нічних клубах, саунах, нерідко випивають і дуріють.

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До слова, про те, що хлопці не проти спиртного, нам розповіла одна з їхніх знайомих. Дівчина попросила змінити її ім'я в цілях безпеки.

"Так, вони з друзями випивали. Але сам Діма (підозрюваний у злочині, — ред.) пив небагато. За весь час жодного разу не бачила його сильно напідпитку. В якому він стані був того вечора, невідомо. Сам по собі він спокійний, активний. Ходив в спортивний зал. Завжди за будь-який двіж. Але перед тим, як щось робив, думав. Він хороший, розумний хлопець. Я не очікувала від нього такого, все знайомі в шоці", — розповіла ТСН.ua знайома підозрюваного Олександра.

Реакція працівників супермаркету

Судячи з відео з камер спостереження, співробітники супермаркету не поспішали зупиняти хлопців, які били на підлозі в магазині одного з поліцейських. Це, в свою чергу, вразило користувачів соцмережі, які пишуть про недбале ставлення до події з боку адміністрації продуктового.

Водночас в пресслужбі компанії ТСН.ua повідомили, що в діях співробітників немає жодних порушень, оскільки на місце події вони викликали патрульну поліцію.

"Співробітники магазину негайно викликали на місце поліцію. Вони діяли у межах своїх повноважень і в межах своїх посадових інструкцій. У їх відношенні не може бути ніяких розглядів, оскільки вони виконали всі свої службові вимоги. Вони можуть безпосередньо викликати на місце конфлікту поліцію. На жаль, цього разу поліція приїхала тоді, коли всіх учасників конфлікту вже в магазині не було", — розповіли ТСН.ua в пресслужбі корпорації АТБ.

Своєю чергою батько одного з підозрюваних розповів "Суспільному", що патрульні поліцейські на місце дійсно приїжджали, одне через деякий час, поїхали.

"Патрульних викликали. Коли вони приїхали, один з двох поліцейських почав кидатися і на них. Поліція застосувала газовий балончик. І поїхала. Чому вони всіх не забрали? Врятували б життя людей. А так, проігнорували", — розповів Сергій Тунік.

Підозрюваних очікує суд

Згодом правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у скоєнні злочину. Ними виявилися місцеві мешканці у віці від 16 до 18 років. Крім того, підозру в скоєнні злочину повідомили і 32-річному чоловікові, який вкрав сумку одного з потерпілих.

"Відкрито кримінальне провадження за п.12 частини 2 статті 115 (“Умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб”) та ч. 2 статті 186 (“Грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб”) КК України. Триває розслідування, у ході якого поліція встановлює всі обставини події та роль кожного у скоєнні злочинів", — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

4 жовтня підозрюваним в скоєнні злочину обрали запобіжний захід. Їх відправили під варту на два місяці.

Люблячий чоловік і найкращий батько

За словами дружини загиблого поліцейського, другий потерпілий — близький друг сім'ї. Зараз він знаходиться в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

"Знаю, що він в лікарні. Людина сама на себе не схожа. Почався конфлікт в супермаркеті — це поки вся інформація, яка у мене є. Я нічого зараз не можу дізнаватись. Приду в себе, буду всіх слухати. Подробиці для мене — це біль", — сказала ТСН.ua дружина поліцейського Вероніка Єрохіна.

У загиблого чоловіка залишилися двоє маленьких дітей.

"Він був найкращим батьком наших дітей. Розуміючим чоловіком. Завжди прагнув, щоб діти ні в чому не мали потреби. Все для них. І багато сімейних планів... бажань... Великих сподівань", — додала Вероніка Єрохіна.

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