Молодики влаштували трагічну стрілянину в ресторані Запоріжжя: оприлюднено відео

Розшук чоловіка, який вбив одного із відвідувачів і поранив іншого, ще триває.

Хлопця, який улаштував стрілянину в ресторані, розшукують у Запоріжжі. Конфлікт стався між двома компаніями молодиків на літній терасі. Спочатку була масштабна бійка, а потім кілька людей дістали зброю. Як наслідок - один чоловік загинув, іще один у лікарні.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Як усе було, зафіксували камери спостереження ресторану. Сутичка спалахує миттєво – спочатку дві компанії молодиків вступають у жорстоку бійку, а вже за пів хвилини на терасі закладу розпочалася стрілянина.

У ресторані про нічні події говорять неохоче. Водночас зауважують, охорона одразу намагалися розборонити сутичку, проте, коли молодики дістали зброю, охоронці виявились безсилі.

Це - один із найвідоміших ресторанів у середмісті Запоріжжя. Проти ночі тут завжди велелюдно, але раніше у гучних скандалах заклад не фігурував. Що саме стало причиною бійки, правоохоронці не розголошують. Відомо лише, що зброя застосовувалася з обох боків.

Новини України: один чоловік загинув, іще один у лікарні через стрілянину в запорізькому ресторані

Через перестрілку загинув тридцятирічний чоловік – куля влучила йому у груди. Його товариша з пораненням черевної порожнини нині рятують у реанімації. «Він у критичному стані, доставлений швидкою допомогою, відразу був поміщений до операційної. Надано допомогу в достатньому обсязі, зараз він сам дихає, сам підтримує життєві функції, поки знаходиться в відділенні реанімації, але стан вже стабілізувався», - кажуть у лікарні.

Підозрюваного у вбивстві розшукують – за даними поліції, це 26-річний Сергій Литвиненко. Чоловік з такими даними фігурує у реєстрах як співвласник столичної охоронної компанії. Також він нібито має нерухомість на території окупованого Криму. Правоохоронці кажуть, підозрюваний стрілець може пересуватися на чорному позашляховику «Лексус».

«Встановили особу зловмисника, але наразі тривають заходи щодо його місця знаходження – тобто зараз він у розшуку», - пояснюють в поліції.

Чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення.

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