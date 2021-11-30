Молодший син зі страшними опіками сидів серед пляшок від горілки і не міг ходити: у горе-матері забрали двох дітей

Молодший син зі страшними опіками сидів серед пляшок від горілки і не міг ходити: у горе-матері забрали двох дітей

Під час вилучення дітей, жінка пручалась та почала з'ясовувати відносини з лікарями і поліцією.

На Буковині соцслужби забрали у матері двох дітей. Жінка ніде не працює, пиячить, мешкає з мамою, яка також зловживає алкоголем. Живе родина на гроші, які держава виділяє на дітей.

Про те, яка доля чекає на Богданчика і його старшого брата – 30 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Під час перевірки соціальні працівники виявили у захаращеній пляшками від горілки оселі дворічного малюка, який не міг пройти й кілька кроків через важкі опіки на ніжці. Його мати була п’яною.

Дитину негайно доправили до лікарні.

До такого стану призвело самолікування, кажуть медики. Опік не лікували, тільки змащували олією. Допомога не надавалась протягом тижня.

Сама ж 39-річна Тетяна розлучена, ніде не працює, живе з мамою, яка також пиячить, кажуть соцслужби. Живе родина на гроші, які держава виділяє на 2-річного Богданчика і 15-річного старшого сина. Хлопці харчуються погано, молодший навіть був у лікарні через дефіцит ваги.

"Неодноразово пояснювали, попереджали, проводили бесіди. Кожного разу вона обіцяла, що більше таке не повториться", - зазначає керівниця служби у справах дітей Глибоцької громади Міхаела Заєць.

Кілька днів після скандалу Тетяна не навідувалася до лікарні. Нині ж не відходить від малого. Каже він обпікся, коли перекинув на себе чайник з окропом. Вона ж в цей час ходила по дрова. А те, що була п'яною, жінка виправдовує своїм днем народження.

Новини Буковини: соцслужби забрали у матері-п'яниці двох дітей

Наразі Тетяні загрожує штраф за недогляд і соцслужби почали готувати позов на вилучення дітей. Жінка присягається, що більше не питиме.

Позбавляти Тетяну батьківських прав соцслужби не планують – якщо вона доведе, що виправилася - за рік зможе забрати дітей додому. Поки ж старший син житиме у свого батька, а молодший у лікарні.

Нагадаємо:

У Житомирі розшукують жінку, яка залишила малих дітей без їжі та догляду. 4-річна дівчинка та її старший 8-річний братик більше доби просиділи в замкненій квартирі. Про те, що малі вдома самі, служба в справах дітей дізналася від їхньої матері. Вона подзвонила й сказала, що ще кілька днів не збирається повертатися додому.

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