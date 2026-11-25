Гейден Фішер Міллер / © ТСН

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У столиці вчора, 24 листопада, прощалися із 26-річним Гейденом Фішером Міллером. Офіцер армії США воював та загинув у боях за Харківщину ще рік тому, втім, повернути його тіло та ідентифікувати його вдалося лишень зараз.

Попрощатися з Гейденом приїхала його мама та побратими — і українці, і такі ж іноземні добровольці, як сам герой.

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Про це йдеться у сюжті кореспондентки ТСН Неллі Ковальської.

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Два гімни на Майдані та прапори для мами героя

Столичний Майдан, центральна стела. Тут лунають одразу два гімни: український і американський. Це — прощання з Гейденом Фішером Міллером. 26-річний американець загинув за Україну.

Побратим загиблого: «Це американець, який приїхав до нас воювати. І сумно дивитися на те, як деякі люди "морозяться" у нас і роздувають історії про "божевільне ТЦК", а люди з Америки приїжджають і воюють за нас. Хоча це кадровий офіцер, і він міг би спокійно собі заробляти гроші й жити в кайф, але він приїхав до нас».

Гейден приїхав до України в 23-му році. Перший лейтенант армії США, що приєднався до українського Інтернаціонального легіону. Рейнджер. Людина, що привезла сюди знання, вміння і досвід, які були так необхідні нашим воїнам у перші роки повномасштабного вторгнення. Його побратими кажуть — він приїхав сюди за покликом серця і, попри жах цієї війни, був тут щасливим.

Побратим загиблого: «Коли ти постійно перебуваєш у небезпеці, багато від чого починаєш отримувати задоволення! От поїсти гарячий хот-дог на заправці стає неабияким задоволенням, і помитися в теплій воді — теж. І от сама обстановка, якась свобода, якась розкутість — ми ніби дитячий табір, тільки зі зброєю. Оця обстановка йому подобалася».

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«Він мріяв про кар'єру, яка зробить світ кращим»: спогади мами Гейдена

Українські військові передають український та американський прапори мамі Гейдена, пані Лорі. Вона приймає обидва — з повагою.

Лора, мама Гейдена Фішера Міллера: «Гейден писав, що завжди мріяв про кар'єру, яка зробить світ кращим, зробить його іншим. Він не хотів кар'єру для заробляння грошей. І ми як родина завжди дивилися на це його прагнення із захопленням».

Лора розказує — колись спитала сина, що він робитиме після війни. Гейден сказав — допоможе вибороти перемогу, а потім лишиться в Україні, аби відбудовувати розбиті міста.

Лора, мама Гейдена Фішера Міллера: «Він завжди дуже гарно відгукувався про своїх побратимів і посестер, і їхня підтримка фактично допомогла нам пережити ці страшні часи. Це чоловіки та жінки, які стояли на правильному боці історії. Гейден — наш герой назавжди. Він — світло наших життів. Його пам'ять завжди буде яскраво світити в серцях тих, хто його любив».

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Загибель під Харковом та прощання за українськими й американськими традиціями

Гейден загинув під Харковом 10 жовтня 25-го року. Побратими розповідають — усі разом тоді готувалися до операції «Вівальді», проводили необхідну зачистку. Американець на псевдо «Хан», що пліч-о-пліч бився з Гейденом, каже — для бригади його загибель стала шоком і страшною втратою.

«Хан», американський доброволець, побратим Гейдена: «Пам’ятаю, як я лежав у шпиталі й дізнався про його загибель — у це було важко повірити. І так, усвідомити це було справді дуже важко. До того ж, ми жили в одній кімнаті. Ми часто засиджувалися допізна — бувало, о другій чи третій годині ночі ми планували тренування або розробляли нові підходи та ідеї. Знаєте, він був одним із тих хлопців, з якими ми разом виконували завдання — я фактично розділяв із ним відповідальність. Тож пережити цю втрату дуже важко».

Це прощання — суміш українських та американських традицій.

Учасник церемонії прощання: «Еліта інших націй через океан прилітає і припливає битися за нас, на нашому боці, проти нашого ворога. Значить, ми праві й наше діло праве».

Тож біля труни Гейдена читають молитву Українського націоналіста, яку промовляють напам'ять і іноземці: «Нехай душа моя в тобі відродиться, славою твоєю опроміниться…» А прощаються з Гейденом під його улюблену і дуже веселу пісню.

Поховають героя на батьківщині — прах сина мама забере до Америки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЗАЯВИ МАДЯРА після ПЕРШОГО візиту до УКРАЇНИ! Відповідь МЗС на ЗАКИДИ Лівії | ТСН 20:00 24 ЛИСТОПАДА

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