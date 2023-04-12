Монастир у Рівному виявився спонсором патріарха Кирила, бо він ним керує безпосередньо із Москви

Його засновник - синод руської православної церкви, а усю фінансову діяльність контролює патриарх Кирило і це на території України. Релігієзнавці твердять: Корецький жіночий монастир на Рівненщині досі напряму підпорядкований Москві. Згідно статуту, там жодного призначення без погодження РПЦ не відбувається, усе майно належить московській церкві, а розмір грошових відрахувань монастиря на загальноцерковні потреби встановлює Кирило (Гундяєв), йдеться в ТСН.

Корецький Свято-Троїцький жіночий монастир напряму підпорядкований Москві. Релігієзнавці отримали з архівів і оприлюднили статут монастиря, затверджений особисто патріархом московським та всєя русі Кирилом. Згідно положень - саме він та священний синод РПЦ - здійснюють найвище управління монастирем, змінюють його структуру, призначають ігуменю і затверджують її рішення.

У документі зазначено РПЦ проводить фінансову ревізію монастиря. А Кирило Гундяєв визначає, яку частину пожертв монастир має віддавати на загальноцерковні потреби. “Згідно цього документу жодних рухів, дій в цьому монастирі не відбувається без погодження із московської патріархії. Скарбник монастиря і той призначається московським патріархом”, - каже завідувач Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України Олександр Саган.

Про війну у монастирі говорять неохоче. Водночас черниця запевняє, попри офіційне підпорядкування РПЦ, монастир - український. “Ми на території України і ми українська церква, нас документи не цікавлять, ми до Бога звертаємось без документів”,- каже вона.

Завідувач відділенням релігієзнавства Національної академії наук України ретельно вивчив статут монастиря і каже, згідно нього навіть правочини із нерухомістю чи рухомим майном тут без Москви не відбуваються. А між іншим в монастиря 9 об’єктів нерухомості та 7 земельних ділянок – це вказано у відкритих реєстрах.

Те, що на Рівненщині існує структура, якою юридично керують з країни-агресорки – в облраді знають. Напередодні на сесії офіційно заборонили діяльність Московського патріархату. Але що робити із корецьким монастирем - не визначились, бо потрібно вивчити документи.

Щоб російська церква не могла керувати на території України, потрібен спеціальний закон, вважає керівник відділення релігієзнавства НАН України. “Приймати закон згідно яким організації, які мають керівні центри в країні агресорці, вони не можуть в нас існувати, або якимось іншим чином переконувати людей. Щоб вони добровільно, самостійно виходили з цих організацій”, - каже Олександр Саган.

Але пожертви українських вірян, згідно зі статутом, монастир має відраховувати на потреби РПЦ, яка благословляє зброю і військо, що вбивають українців.

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