Монастирський озвучив кроки тактичної політики на українському кордоні: подробиці

Визначено приблизно десять ділянок, де може відбуватися підхід мігрантів до державного кордону України.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів про тактичну політику України і кроки на найближчі кілька днів та тижнів.

Про це він заявив під час прямого ефіру ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Стратегічна політика, яка, на жаль, щодо державного кордону у нас була відсутня протягом десятиріч. Я маю на увазі фактичну відсутність нормального кордону між Україною і Росією, і Україною і Республікою Білорусь. Ця міграційна криза - вона для нашої свідомості загострює: а що ж в нас там? Чи є кордон? Прикордонники є, кордон позначений, але самої споруди кордону немає. Це наша загальна задача, задача цього уряду, президента, суспільства, тому що це будується за податки громадян - наступного року збудувати кордон між Україною і Росією, і Україною і Республікою Білорусь. Мова йде про понад тисячу кілометрів державного кордону", - підкреслив він.

За його словами, у тактичному плані визначено приблизно десять ділянок, де може відбуватися основний підхід мігрантів до державного кордону України.

"Саме там будуть посилюватися прикордонники Національною гвардією і поліцією. Крім того, основний меседж - це консолідація всіх зусиль. Тому ми вчора на РНБО говорили також про підрозділи територіальної оборони. Міністр оборони підтримав цю ідею, і президент її підтримав - у тому, щоб в цих областях провести навчання з територіальної оборони. Крім цього, я дав доручення поліції підняти всі громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону, які є на цих територіях. Вони мають право на носіння травматичної зброї - і в нас таких видано понад 200 тисяч. Мають бути відповідні реєстри. Ці люди мають бути скликані на навчання, які мають протягом найближчого місяця пройти біля українсько-білоруського кордону", - додав Монастирський. За попередньою інформацією, нацгвардійців до держкордону відправили на "місяць, два, а то й більше".

"Наша механіка буде подібною до протистояння на литовському кордоні і на кордоні з Республікою Польща. Тобто визначення місць скупчення - розвідка буде інформувати, де. Якщо будуть направлені мігранти в сторону України, куди саме вони рухаються. І саме там мобільні групи будуть перебувати вже за лічені хвилини. Основна мета - не допустити масового прориву державного кордону", - зауважив посадовець.

Нагадаємо, через критичну ситуацію із мігрантами на білорусько-польському кордоні Україна посилює заходи безпеки на своїх кордонах. Ділянку кордону з Білоруссю додатково охоронятимуть 8,5 тисячі силовиків, чергуватимуть 15 гелікоптерів.

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