Монетки несуть бутлями: українці вже віддали дріб'язку на ЗСУ майже на мільйон гривень

Один із офісів у Києві, який займається доставкою води зміг назбирати серед колег монеток, які заразом заважили майже на 70 кілограмів, йдеться в ТСН.

У банківському відділенні зізнаються, що такої кількості копійок за один раз за час акції від Нацбанку ще не бачили. Хоча за півтори місяці ініціативи «Смілива гривня» українці уже встигли принести монеток на більш ніж 900 тисяч гривень: «Найактивнішими є діти, вони долучаються самотужки і приносять ці монети разом з батьками. Навчальних закладів зареєструвалось на сьогодні , це дитячі садочки, школи, вузи. Наша мета не якась певна сума коштів, основна мета - це дати кожному українцю можливість зробити свій вклад у перемогу , навіть, якщо це 10 копійок», - каже головна експертка управління зв’язків з громадськістю та фінансової обізнаності НБУ Тетяна Машлаковська.



Як це працює – збираєте усі монетки, які маєте вдома та приносите до будь-якого банку, який бере участь в акції, їх перелік можна переглянути на сайті НБУ: Усі монетки, які в обігу, а це 10 та 50 копійок, а ще гривню, дві, п’ять та 10 - приймуть у відділенях і одразу перерахують ЗСУ, ті ж, які перестали ходити, а це 1, 2, 5 та 25 копійок спочатку поміняють на дійсні гроші і вже потім їх можна задонатити для армії.

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Такий самий шлях чекає і гроші, які приїхали з офісу доставки води, проте спочатку їх фасують по спеціальних пакетах, аби вони помістились у касу. Зазвичай у банку монети рахують вручну, але сьогодні спеціальним апаратом, який сортує монетки і видає на екран кількість грошей.

Упродовж однієї години та сорока хвилин касир Віта відсортовує і рахує усі 29 пакетів з монетами. «Загальна сума 20 тисяч 836 гривень і 30 копійок - це буде зараховано на рахунок в національному банку», - підсумовує вона.

У Нацбанку рахували - на руках українців нині монет на 5 мільярдів - це ті, що обігу і ще пів мільярда тих, які вже не дійсні. Віддати їх і допомогти армії можна до 31 жовтня.

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