Море кинуло на металеві конструкції й пробило корпус: подробиці рятувальної операції військового судна

"Балту" вже відбуксирували до військової гавані в Одесі.

Допоміжне судно ВМС України "Балта", що напередодні зазнало трощі біля острова Зміїний, повернулося до Одеси. Щоправда, не своїм ходом, а на буксирі.

Під час маневрів біля острівного причалу хвилі кинули судно на металеві конструкції і воно дістало бокову пробоїну. Екіпаж виявив професіоналізм і врятував човен від затоплення.

Про це 14 жовтня йдеться в ТСН.19:30.

Напередодні в районі острова Зміїний був дуже потужний шторм, який і призвів до виникнення аварійної ситуації на облавку судна "Балта".

Перші хвилини морської аварії зафільмували ті, хто перебував на острові. Судно намагалося пришвартуватися до причалу, але сильна хвиля кинула судно на металеві конструкції, що пробили металевий корпус. Екіпаж або недооцінив погоду, або переоцінив можливості свого судна, бо в тому районі дуже складно плавати. Подробиці аварії з'ясовуватимуть вже на березі.

Новини України: допоміжне судно ВМС України “Балта” повернулося в Одесу

"Острів, за своєю географією, такий, що там немає бухт, куди можна заходити, де в штормову погоду можна відстоятися. Там є свої складності. Зараз триває з'ясування всіх обставин і деталей", - сказав радник командувача ВМС ЗСУ Олександр Сивак.

Екіпаж одразу почав боротися за живучість судна. Його поставили на якір та почали відкачувати воду, бо вона заливала одразу два трюми. На допомогу "Балті" прийшли вісім кораблів та катерів. Частину екіпажу вночі довелося зняти та переправити в пункт базування. Моряки почуваються добре.

Щойно погода заспокоїлась, судно почали буксирувати до Одеси. Понад 100 кілометрів водного шляху група супроводу кораблів і катерів ВМС та "Морської пошуково-рятувальної служби" долала майже увесь день. Буксир тягнув "Балту" обережно і близько до берега, аби судно з пробоїною не залило водою. Його пришвартували у військовій гавані і щойно буде можливість, проведуть ремонт "Балти".

Постраждала лише техніка і не постраждали люди.

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