Море – за ґратами: в Одесі на пляжах встановили паркани, але люди все одно лізуть до замінованої водойми

Море – за ґратами. В Одесі на кількох пляжах з’явилися паркани із сіток. Загородили, щоби захистити відпочивальників від мін, які припливають із моря.

До такої ініціативи вдалися кілька орендарів пляжів. Думали, що це стримає одеситів від небезпечного купання в Чорному морі. Та виявилося – навпаки.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Паркани відчайдухи сприйняли як елемент захопливого квесту і пірнати в море не припинили.

Вибухові сюрпризи лежать на дні моря. А у спеку залізти у воду – така спокуса і втриматись від неї, попри заборону купатися, вдається не всім. Це коштує життя. Так, на чорноморському узбережжі зафіксовані вже чотири випадки загибелі через підриви на мінах.

Пляжі офіційно зачинені, але це нікого не стримує. Тож в Одесі вдались до експерименту та загородили заміноване море. Загорожу встановили на кількох пляжах. На піску відкрили додаткові душові, але відпочивальники все одно лізуть у море. В сітці зробили діру і дорослі навіть дітей ведуть через неї.

"Лізуть. Що робити, щоб не лізли? Попереджаємо, кажемо, що не можна, що це небезпечно, але цілий день от так от і розмовляємо з людьми", – розповів працівник пляжного закладу Вадим Шпирко.

Поки відпочивальники бачили телекамеру, то в море не лізли. Але щойно журналісти пішли геть – наввипередки побігли у воду. Це така собі гра на виживання: перелізти через загорожу, швидко пірнути у воду і встигнути вистрибнути за паркан, поки поліція або рятувальники не впіймали. Головне у цьому квесті – не підірватися на морській міні.

Журналісти запитали у порушників, заради чого ризикують життям?

"Яка заборона? Ну запускають собак, значить, мін немає, ми перевіряємо", – розповіла відпочивальниця.

"Жарко, хочеться, всім хочеться. І тим більше, що усі в Одесі живуть. Ви ж розумієте, то ж нонсенс – бути в Одесі і на морі не скупатися", – сказали відпочивальники.

Цьогоріч офіційно пляжі не відкривали, а отже і дно не чистили. Тож є великий ризик порізатись у воді, кажуть рятувальники. Та головне – та ділянка води, яка ще вранці буле безпечною, ввечері може бути замінованою. Бо такі сюрпризи постійно приносить з глибини.

"Тут багато дуже мін. У нас ось у Кароліно-Бугазі, на Ланжероні випадки є, що є навіть підриви на мінах, можуть і ракети прилетіти", – розповів водолаз-рятувальник Юрій Рощеня.

За словами військових, рашисти б’ють ракетами саме по місцях скупчення людей і по зонах відпочинку. Це лише доводить обстріл окупантами курортної Сергіївки. Щоб не сталось нової біди, місцева влада просить не нехтувати сигналами тривоги. А поліцейські з рятувальниками чи не цілодобово женуть людей з замінованого моря. Втім на усі пляжі їх не вистачає.

Нагадаємо, в курортному селищі Кароліно-Бугаз Одеської області двоє чоловіків підірвалися на невідомій вибухівці під час запливу в морі. Один з них загинув.

Читайте також: