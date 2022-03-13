Морги Криму заповнені російськими солдатами, в школах живуть військові: представник Зеленського в АРК

У багатьох містах Криму, зокрема в таких, як Джанкой, Сімферополь, Феодосія, Армянськ, Красноперекопськ лікарні переставали і перестають приймати цивільних хворих і стають військовими госпіталями

Росія продовжує здійснювати приховану мобілізацію в ЗС РФ в тимчасово окупованому Криму. Мобілізують як росіян, яких окупанти незаконно завезли на півострів після 2014 року, так і громадян України.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

За його словами, у багатьох містах Криму, зокрема в таких, як Джанкой, Сімферополь, Феодосія, Армянськ, Красноперекопськ лікарні переставали і перестають приймати цивільних хворих і стають військовими госпіталями.

"В Криму активно розгорнуті мобільні госпіталі та крематорії. Морги заповнені російськими солдатами. Тиждень тому в Джанкої у школах скасовано заняття, там проживають російські солдати. Тобто, школи по суті використовуються як бази для російських військових. В смт Новоозерне близько 20 тис. російських солдатів розквартировувалися до 24 лютого, і саме більшість із них була направлена для участі у воєнних діях на підконтрольну уряду України територію. Наразі там помічена ротація", - розповідає Антон Кориневич.

В Євпаторії в магазинах і на вулицях багато російських військових. Дуже часто вони в брудній формі. В школах в цілому по Криму вчителі та директори, за вказівкою окупаційної адміністрації РФ, відкрито підтримують війну проти України. У батьківських Viber-чатах відбувається залякування кримчан, аби вони нічого не говорили проти війни Росії проти України, і не протестували проти цієї війни.

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Продукти, за інформацією Антона Кориневича, в магазинах зникають дуже швидко. На деякі товари введені обмеження на придбання. Зокрема наприклад цукор – по 2 кг в одні руки.

"Майже щоденно зростають ціни. В багатьох містах Криму, зокрема в СІЗО Євпаторії, зараз перебувають незаконно затримані громадяни, які виходили на площі міста і виступали проти війни. На території підконтрольній уряду України ми маємо як мінімум 11 полонених військових РФ з Криму. Тобто, вони безпосередньо з Криму зайшли на територію підконтрольну уряду України і брали участь у воєнних діях. Як мінімум шість військових поховані у Севастополі, які брали участь у воєнних діях на території України від 24 лютого", - розповів Антон Кориневич.

Через введені Заходом санкції за повномасштабний напад на Україну, в багатьох російських містах з полиць магазинів зникла гречка та цукор. У неділю, 13 березня, російська влада вперше публічно визнала, що Захід заморозив біля $300 млрд золотовалютних резервів Росії і тисне на Китай, щоб той обмежив доступ путінському режиму до золотовалютних резервів у китайських юанях.

Рейтинги 100 найбільших російських компаній знижені до переддефолтного. Сама ж Росія також на межі банкрутства. За інформаціє різних західних медіа та аналітиків, дефолт в Росії можливий вже на початку квітня, коли підходить дата першого погашення зовнішніх боргів Росії.