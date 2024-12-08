Морги та лікарні Києва захопила ритуальна мафія: військовий шокував історією

У Києві діє так звана цвинтарна мафія. Для деяких бізнесменів процес поховання став вигідним способом заробітку, що приносить їм шалені кошти.

Про це в інтерв’ю TSN.ua розповів Олександр Скорик на позивний “Онікс”. Він ветеран війни, пройшов "Азовсталь" і ворожий полон.

Скорик є заступником директора комунального підприємства “Спецкомбінат”, яке надає ритуальні послуги. Цю посаду створили, щоб військовими похованнями у Києві займався саме військовий.

Зараз “Онікс” курує 27 кладовищ. За його словами, для деяких бізнесменів процес поховання став вигідним способом заробітку, що приносить їм шалені кошти.

Ринок надання ритуальних послуг зародився за часів радянської України. І як почав працювати до середини 90-х, в такому форматі працює і по сьогоднішній день.

“Тобто ніяких ніякого втручання зі сторони держави для врегулювання цього ринку і приведення його в належний стан не було — ні на законодавчому рівні, ні на ініціативниму. Ця сфера відпущена в абсолютно вільне плавання”, — каже “Онікс”.

Олександр Скорик / скриншот із відео TSN.ua

За його словами, ринок дуже агресивний і повністю монополізований.

“В кожному місті — є своя така похоронна мафія. Або своя “королева” похоронного бізнесу або свій “король”, якого знають абсолютно всі. І вони утримують абсолютно більшу частину ринку. Звісно, Київ не є виключенням. У кожній клінічній лікарні є свій морг. І в кожній лікарні при цьому морзі сидить одна і та сама приватна фірма. Вона надає ритуальні послуги, нікого іншого з гравців вони туди не пускають”, — розповів “Онікс”.

Він каже: приватники воюють між собою — борються за краще місце, за кожного клієнта, за більший вплив в тій чи іншій медичній установі. Офіційно в Києві зареєстровано близько 580 суб'єктів надання ритуальних послуг. Але лише один з них має право сидіти біля моргів на території кожної клінічної лікарні.

“Чому така вибірковість, чому так склалося? Ну, напевно, не без корупційної складової. У місті Києві сидить тільки “Петр Великий”. У висновку Антимонопольного комітету щодо цієї фірми сказано, що вона порушує права всіх учасників ринку, веде недоброякісну політику, і тому подібне. Але результат який? Його немає”, — каже “Онікс”.

Крім того, у морзі №1 на Оранжерейній в Києві ця фірма від 2005 року зайняла одну з двох зал для видачі тіл. Відповідний договір оренди підписаний до 2040 року.

“Видача тіл відбувається виключно через одну залу і цей морг, я не знаю якого він року побудований, але він уже не те що там якогось мінімального ремонту просить, він взагалі не відповідає ніяким стандартам. Про запах, який склався, не те що в морзі, на околицях там в радіусі 100 метрів від нього, знають всі. Ми маємо ситуацію, що зала для видачі тіл зайнята приватною фірмою, а через іншу залу здійснюється всі видачі. І якщо навіть просто поставити питання, що завтра буде меценат, який готовий зробити там ремонт, поставити нормальні витяжки і тому подібне, то немає технічної можливості. Тому що доведеться закрити другу залу і постає питання, а де будуть видаватися тіла з моргу під час війни”, — розповів військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РИТУАЛЬНА МАФІЯ У КИЄВІ?! З родин померлих деруть гроші і зливають дані! Військовий розкрив деталі!

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