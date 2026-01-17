Мороз із Сибіру: чому ясне небо в Україні приносить -20 і якого "сюрпризу" чекати до кінця січня

Січень 2026 року може стати найхолоднішим за всю історію спостережень в Україні

Реклама

Морози в Україні будуть тільки посилюватися і затримаються надовго. Загроза, як не парадоксально це звучить, насувається зі сходу, з боку Росії. На зміну південним циклонам, які принесли до нас арктичний холод, на Україну насувається Сибірський або Азійський антициклон.

Фахівці пояснюють: це метеорологічне утворення, яке зазвичай формується над Сибіром, північним Китаєм та Монголією.

«Антициклон — це зона високого тиску, яка є дуже потужною і займає величезну площу — покриває фактично всю північ континенту. Антициклон з Сибіру зазвичай набуває потужності на піку зими — січень та початок лютого, коли фіксуються найнижчі температури», — розповідає ТСН.ua еколог Олександр Соколенко.

Реклама

Він додає, що зазвичай ця зона високого тиску обмежується Уральськими горами і на захід та європейську частину Росії заходить не часто. Антициклон почав набувати активності ще у жовтні минулого року, і вже тоді це було сигналом, що він буде потужнішим, ніж зазвичай. За словами Соколенка, якщо антициклон виходить за межі Уральських гір, то під його вплив потрапляє Україна, Польща і навіть Німеччина.

Рух холодних мас та блокування тепла з Атлантики

«На минулому тижні південні балканські циклони принесли до України арктичне холодне повітря, і його надходження тривало до четверга 15 січня. Зараз поступово розширюється зона Сибірського антициклону. Він вже зачепив Липецьку та Курську області Росії і своєрідним апендиксом просувається у бік України. Вплив антициклону вже відчуває Київська область та Київ, де панує холодне північно-східне повітря», — зазначає Соколенко.

Еколог додає, що зона сибірських морозів поширюється у бік заходу України і десь у наступний понеділок-вівторок має охопити Польщу, Румунію, Угорщину. Країни Балтії та Білорусь вже потерпають від сильних морозів. Але зона високого тиску антициклону пошириться аж до східної Німеччини.

Соколенко каже, що основна відмінність Сибірського антициклону від попередніх балканських циклонів у тому, що температура повітря буде ще нижчою, ніж та, що була до четверга 15 січня. До речі, у п’ятницю, 16 січня, у Києві під ранок стовпчики термометра показували 17 градусів морозу.

Реклама

«Одна з особливостей цієї холодної маси повітря у тому, що вона заважає формуватися хмарам. Тому у найближчі дні вдень буде триматися сонячна і морозна погода. Але через відсутність хмарності, вночі відбувається більш інтенсивне охолодження земної поверхні, тому температура вночі знижуватиметься ще більше. Виходить такий неприємний контраст — мінус 20 вночі і мінус 8 вдень. Чого не спостерігалося при холодній повітряній масі за високої хмарності», — зауважує Олександр Соколенко.

Температурні аномалії та прогнози до кінця січня

Експерт вказує на ще одну особливість Сибірського антициклону: зона високого тиску витискає теплі атмосферні фронти, які надходять з Атлантики, саме вони робили наші зими теплими. Раніше, холод, якщо і був, то короткочасним, могли випадати рясні дощі та опади у вигляді мокрого снігу.

«Все це завдяки атлантичним атмосферним фронтам. Зараз Сибірський антициклон блокує їх пересування і заважає рухатися у східному напрямку. Тому, коли над Україною остаточно сформується „відросток“ Сибірського антициклону, атмосферні фронти зможуть рухатися лише по периферії цієї зони високого тиску. Тобто підуть глибоко на північ у напрямок Північного кола, і там буде тепло. Наприклад, у Фінляндії, російських Мурманську та Архангельську. Навіть зараз у цих містах температури близькі до 0 градусів. Або підуть на північ Африки і там можуть випадати у вигляді дощу, наприклад, у Марокко чи Єгипті. Дощі там бувають рідко і виникають тоді, коли антициклон заважає просуватися атмосферним фронтам з Атлантики на схід», — пояснює Олександр Соколенко.

Фахівець зазначає про ще одну особливість Сибірського антициклону — він малорухливий, тому зона високого тиску може тривалий час стояти на одному місці. І блокувальний процес теплих фронтів може затягуватися на дні або навіть тижні.

Реклама

«Вплив Сибірського антициклону може призводити до тривалих періодів морозної, одноманітної погоди. Приблизно такої, яку ми бачимо зараз за вікном — сонце вдень, безхмарно вночі, сильні нічні морози (мінус 20) і помірні вдень (мінус 8). Холод триматиметься за рахунок великої маси снігу на ґрунті та короткий світловий день. Сонячного світла недостатньо, щоб прогріти земну поверхню, тому вдень не варто чекати на відлигу», — зазначає Соколенко.

Експерт додає, що на сьогодні важко прогнозувати подальші зміни погоди, але варто чекати на затяжні морози. Особливо на ці вихідні та початок тижня.

«Десь до середини наступного тижня повітряна маса Сибірського антициклону домінуватиме над Україною. Тож варто готуватися до сильних морозів. Далі прогнози вказують на певні зміни синоптичної ситуації. Можливо, зміни принесуть певні атмосферні фронти, але не виключено, що під кінець наступного тижня до України прийде нова „порція“ арктичного холодного повітря, як це вже було тиждень тому. Тож морози, ймовірно, не послабляться до кінця січня», — прогнозує Олександр Соколенко.

Січень 2026: шлях до історичних рекордів

Загалом, січень 2026 року може стати одним з найхолоднішим за усі роки спостережень. Зараз температура вдень становить мінус 10 градусів, а вночі мінус 20, тобто середньодобова температура — 15 градусів морозу. І це при тому, що кліматична норма середньодобової температури у січні має бути 3,2 градуси морозу.

Реклама

«Вже зараз середньодобова температура на 10 градусів нижча від кліматичної норми, це дуже багато. Період стійких морозів триває, тож можна приблизно припустити, що у підсумку такою середньодобова температура буде на кінець січня. Тобто січень 2026 року буде у числі найхолодніших», — зазначає Соколенко.

Звісно, що поки не йдеться про аномальні температури у 27 чи 32 градуси морозу. Але до 20 градусів мороз буде, і морозна погода триматиметься увесь місяць.

«Тому є всі шанси, що цей морозний січень можна буде порівнювати з січнем 1987 або 1963 років, тоді середньомісячна температура становила 13 градусів морозу. Тобто ми можемо отримати один із найхолодніших місяців за всю історію спостережень», — підсумовує Соколенко.

Морози в Росії: чому ворог не потерпає від холоду

Українці, які після російських атак на енергетику зараз рятуються від морозу, сподіваються, що довготривалий холод охопить територію Росії.

Реклама

Але експерт зауважує, що є певні нюанси. Перший — Росія звикла до морозів, для росіян температура мінус 13 градусів не є великою проблемою, окрім районів на узбережжі Чорного моря, де субтропічний клімат. На решті територій, навіть на європейській частині, такі морози для них є природними.

«Зараз на температурних картах можна побачити, що у Московській області температура тепліша, ніж у Київській. Тому я б не сказав, що Росія якось потерпає від морозу. От якби у Москві та області було мінус 40, тоді б у них була катастрофа, особливо у області, де хати ще дореволюційні. З іншого боку у Сибіру — від Уралу і до Владивостока, ще з жовтня сформувалася і тримається до цього часу температура у 40-50 градусів морозу. І це вже тоді було передвісником, що холод з Сибіру може прийти і до нас», — підсумовує Олександр Соколенко.