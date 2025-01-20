Морози чи аномальне тепло: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в січні

У країні буде без опадів, але очікується вітряна і хмарна погода.

До України мчить потепління. Синоптики вразили прогнозом погоди на новий робочий тиждень.

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Синоптикиня Наталія Птуха в коментарі NV розповіла, чого ж очікувати українцям вже найближчими днями. За її словами, від сьогодні, 20 січня, погода радуватимете плюсовими температурами.

"Від 20 січня в Україні має потеплішати. Протягом останньої декади січня та у лютому температура повітря буде переважно у межах від -5 до +5 градусів", - сказала вона.

Якою буде погода в лютому

Зима в Україні за останні роки доволі нетипова. Снігопадів і сильних морозів не спостерігається. Практично всюди переважає плюсова температура. Однак, зима триває і ще може принести багато сюрпризів. Чи варто очікувати похолодання у лютому - розповів в інтерв'ю "Главред" народний синоптик Станіслав Щедрін.

З його слів, до кінця січня суттєвих погодних змін не буде. Він прогнозує, що до самої весни не варто очікувати різке погіршення погоди. Температура повітря по всій Україні буде в межах +1 +3 вдень, в нічні години від -3 до -5 градусів.

У Карпатах і західних регіонах будуть снігопади та мороз. Сніговий покрив може бути до метра. Також слід очікувати морозів від -10 до -15 градусів. А загалом на території України сильних снігопадів чекати не варто.

"Снігопадів я не прогнозую, але опади будуть у вигляді мокрого снігу та дощів. Снігопади можуть бути у разі морозів, тоді утвориться місцями сніговий покрив до 5 см. Сніг можна буде побачити у західних, північних та центральних регіонах країни. Також трошки снігу буде на Харківщині", - зазначив він.

Чому в Україні нетипова зима

Станіслав Щедрін розповів, що нетипова зима в Україні пов’язана зі зміною клімату. І кожна наступна буде дедалі теплішою. Це все - наслідки глобального потепління. Крім того, синоптик додав, що прийдешній лютий може бути схожим на січень.

Народний синоптик зазначив, що на тлі глобального потепління до нас може заходити холодне повітря. Тому буває, що зими в нас теплі, а весна прохолодна та затяжна. Цьогоріч, за словами Станіслава Щедріна, буде рання весна. В останню декаду лютого і першу декаду березня очікується дефіцит опадів. Температура буде в межах +5 - +10 градусів вдень, уночі можливі заморозки.

Кліматичний прогноз на 2025 рік

Загалом 2025 рік за глобальною середньою температурою може стати одним із трьох найтепліших за всю історію спостережень (вслід за 2023 і 2024 роками). Такий прогноз оприлюднила національна метеорологічна служба Великої Британії Met Office.

Тим часом у Всесвітній метеорологічній організації нагадали, що 2024 рік став наразі найтеплішим роком за всю історію спостережень і завершив десятиліття безпрецедентної спеки - наслідку людської діяльності. За даними вчених, зміна клімату залежить, зокрема, від викидів у атмосферу й рівня парникових газів, який продовжує рекордно зростати.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у своєму новорічному посланні зауважив, що така ситуація - "зміна клімату в реальному часі".

Синоптикиня Віра Балабух розповіла, що точний кліматичний прогноз для українців на 2025 рік поки що дати не можна.

"При існуючих сучасних методах довгострокових прогнозів погоди, можна лише сказати про те, чи буде температура повітря і кількість опадів за місяць вище/нижче кліматичної норми", - уточнила вона.

Вона повідомила, що згідно з наявними на кінець 2024 року даними, в Україні "очікується, що середня за місяць температура повітря буде вищою за норму".

Якою буде погода протягом тижня - читайте у новині.

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