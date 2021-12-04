Морози до мінус 20, лавинна небезпека та пункти обігріву на шляхах: на заході України - справжня зима

Морози до мінус 20, лавинна небезпека та пункти обігріву на шляхах: на заході України - справжня зима

Найдужче засипало снігом гірські райони.

У перші вихідні грудня на захід України прийшла справжня зима. Стовпчики термометрів подекуди опустилися до мінус 20, а поривчастий вітер після снігопадів обірвав електричні дроти, знеструмивши лише на Львівщині півтори сотні населених пунктів.

Про всі виклики стихії 4 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, майже сто бригад енергетиків працюють в області, щоб відновити електропостачання уже другу добу. Сьогодні повністю без світла були понад 60 населених пунктів і півсотні - знеструмлені частково. Електродроти не витримали ваги мокрого снігу і рвалися під сильним вітром.

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Найбільше роботи аварійні бригади енергетиків мають у гірський районах, адже там напередодні найдужче засипало снігом. Сьогодні в регіоні без опадів, морозно. Але справжній рекорд початку грудня зафіксували на Буковині - у селі біля підніжжя гори Яровиці, де стовпчики термометрів опустилися до мінус 20. Але це було вночі. Вдень потепліло. Магістральні дороги заходу України проїзні. Але техніка ще працює - посипає асфальт сіллю та піском. У горах зберігається небезпека сходження лавин, туристам, надто без провідників, туди іти не радять.

А на чотирьох перевалах у Карпатах перевалах відсьогодні запрацювали пункти обігріву, де люди можуть зігрітися, попити гарячого чаю, перекусити бутерброди, зарядити телефон.

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Поруч з пунктами обігріву техніка підвищеної прохідності "Урал", "Газ" та "Зіл". Найчастіше її застосовують, щоб витягати фури, які їздять на літній гумі. Вони не здатні подолати підйоми, надто на перевалах. Зупиняються і створюють затори. Удень водіїв, яких у дорозі спіткали проблеми, не було. Рятувальники сподіваються, що так буде і надалі. Адже морози, за прогнозами, слабшатимуть. Проте кермувальників просять бути пильними, адже перепади температур теж небезпечні - удень сніг підтає, а вночі дороги сковує кригою.

Нагадаємо:

У неділю, 5 грудня, в різних регіонах України йтиме сніг – переважно мокрий чи з дощем. На дорогах очікується ожеледиця. Уночі буде до 2-7 градусів морозу, а в Карпатах і до 10 градусів нижче нуля.

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