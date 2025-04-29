Морози чи початок літа?: синоптики ошелешили прогнозом погоди на травень

Синоптики розповіли про погоду в травні / © pixabay.com

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Позаду майже третина року, природа відновилась після квітневих заморозків і готова зустріти завершальний місяць весни. Травень — місяць вередливий — температура може мінятися від спеки до прохолоди і навіть до заморозків. Також у травні частіше, ніж у будь-якому іншому місяці, гримлять грози. А ще у травні починається метеорологічне літо — середньодобова температура повітря переходить через +15 градусів у бік підвищення.

Яка погода чекає нас цьогоріч у останні три декади весни, з’ясував ТСН.ua. Ми традиційно порівняли довгостроковий прогноз Укргідрометцентру та узагальнений прогноз двох популярних метеосайтів: meteo.ua і meteofor.

Укргідрометцентр: Тепло і багато дощів

Український Гідрометцентр повідомив, що, за розрахунками, середня місячна температура у травні перевищить норму на 1,5-2 градуси. Вона передбачається у межах +15-19 градусів, у гірських районах +12-14. Це більше, ніж у квітні на 5-6 градусів. Сподіватимемося, що так і буде, бо торік погода у травні «не послухала» синоптиків. Травень-24 виявився холоднішим за норму, з майже повною відсутністю дощів — така аномалія сталася вперше більш ніж за 30 років.

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Як розповіла нам начальник відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха, після зниження температури в останні дні квітня, на початку травня температурний фон підвищиться до +14-20 градусів удень і до +4-10 вночі. Заморозків у першій декаді не буде, але надалі не виключено, що холодні повітряні маси з Арктики можуть знизити нічні температури до від’ємних. За даними багаторічних спостережень Укргідрометцентру, від’ємні температури бувають у травні майже щороку, найпізніше вони зафіксовані 25 травня.

«В цілому погода прогнозується мінливою, але без значних температурних аномалій. Місячна кількість опадів у травні очікується 35-76 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті — до 138 мм, це у межах норми. Кліматичне літо зазвичай починається у другій декаді травня, на Закарпатті та півдні країни — у першій декаді», — повідомила Наталія Птуха.

Погода у травні / © УНІАН

Для порівняння: у квітні опадів було помітно менше — 30-52 мм, у Карпатах — до 90 мм.

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у травні становить у більшості областей 6 градусів морозу, на Сумщині та в гірських районах -10 градусів, на узбережжі морів — 1 градус тепла.

Абсолютний максимум температури — 37 градусів тепла, на Одещині, Луганщині та в Криму +39, у гірських районах +29 градусів.

У квітні найбільший мороз був мінус 12 градусів, а найвища плюсова температура — 33 градуси тепла.

Погодні сайти: Чекаємо на місяць контрастів

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що травень очікується дощовим на заході України, досить теплим на сході, комфортним у центрі і аномально прохолодним на Одещині та в Криму.

Захід

У західних областях — це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька — після двох-трьох днів теплої безхмарної погоди з температурою вдень понад +20 градусів почнуться дощі. На Івано-Франківщині, Тернопільщині і Буковині погода розбурхається найбільше. Тут очікуються надзвичайно сильні зливи з грозами, а 7-8 травня може бути справжній погодний армагеддон. У решті областей з неба литиме менше, та парасольки не завжди врятують від негоди. У регіоні похолодає до +10-12 градусів удень і +3-5 уночі. Погода покращиться після 10 травня, але ненадовго — з 15-16 числа знову почне дощити, хоч і не так сильно, як тижнем раніше. Температура підвищиться до +18-20 градусів удень і до +9-12 вночі. Опади припиняться, а тепла стане більше лише ближче до літа, вдень можна очікувати на +23-25 градусів, уночі — на +14-15.

Північ

У північних областях — це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська та Сумська — вся перша половина травня буде прохолодною і дощовою за винятком кількох погожих днів. Більше опадів прогнозується на Волині, Рівненщині і Житомирщині, а чим далі на схід, тим дощі будуть все мізернішими. На відміну від західних областей, у північних буде тепліше, лише з 8 по 10 травня денна температура знизиться до +10-12 градусів. В інші дні, незважаючи на дощ і хмари, варто очікувати вдень +19-21 градус, уночі +12-15. Друга половина місяця відрізнятиметься від першої меншою кількістю опадів і вищою на 2-3 градуси температурою повітря. Дощі будуть короткочасними і припиняться 22-23 травня, лише на Сумщині вони затримаються до 25 травня.

Центр

В центральних областях — це Вінницька, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська та Дніпропетровська — травень прогнозується теплим, без значних перепадів температур і природних катаклізмів. Температурний фон протягом місяця поступово підвищуватиметься від +18-20 градусів удень і +9-12 уночі до + 20-24 і +12-15 градусів відповідно. Незначне похолодання можливе 8-9 травня, найпомітнішим вони буде на Вінниччині, де стовпчик термометра впаде нижче +10 градусів. У цій області середня місячна температура буде найнижчою, лише під кінець місяця вона впевнено перевищить +20 градусів. А найтепліше буде на Дніпропетровщині — ближче до літа матимемо вдень +24 градуси, вночі +15.

У регіоні прогнозується три періоди дощів. Перший — з 4 по 8 травня, опадів небагато, але з грозами. Другий, найзначніший — з 13-14 по 18-19 травня і третій, найкоротший — з 22 по 24-те, на Дніпропетровщині з 23 по 25 травня. Ця область виявиться найпосушливішою, а щедрою на вологу природа обіцяє бути у травні для вінничан, черкащан і полтавців.

Схід

У трьох східних областях — це Харківська, Донецька і Луганська — погода прогнозується різною. На Харківщині ймовірний контраст температур: у перший тиждень прохолодно, +15-16 градусів удень і 4-9 уночі, з 6 по 9 травня короткочасні дощі. Надалі — швидке потепління до +22-24 градусів удень і до +11-15 уночі. Температуру до кінця місяця не зможуть знизити навіть невеликі опади, які примусять жителів Харкова і області майже щодня носити з собою парасольки чи дощовики.

У Донецькій і Луганській областях травень розпочнеться теплою і сонячною погодою: вдень +22-24 градуси і вище, в окремі дні до +28, так що можна буде навіть засмагати. У першій половині місяця не обійдеться без коротких, на один-два дні, періодів похолодання до +18 градусів. Друга половина травня буде прохолоднішою, бо трохи задощить, та температура залишиться комфортною: понад +22 градуси вдень і понад +15 градусів уночі.

Південь

На півдні країни — це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області і Крим — найхолоднішою може бути погода у травні на Одещині. Лише +15 градусів удень, небо в хмарах і дощі — який же це південь о цій порі року? Однак інтернет-синоптики саме такою бачать погоду у цій області майже весь травень. Перша половина місяця прогнозується на Одещині прохолодною, сонячною, опадів мало. Друга половина не набагато краща: хоча й потеплішає вдень до +20-22, та небо затягнуть хмари, а під парасольки доведеться ховатися не від південного сонця, а від тривалих зовсім не травневих, як для півдня, дощів. Приблизно така ж погода очікується і в Криму. Правда, весь місяць тут буде тепліше на 2-3 градуси, а найнижча температура не виявиться меншою за +17 градусів удень і +8 уночі.

У трьох інших південних областях травень прогнозується набагато теплішим: температура від +20 до +26 градусів удень і +11-15 уночі. Миколаївщина і Херсонщина отримають багато вологи від частих дощів. Основа кількість опадів прийдеться на другу половину місяця, сильні зливи можливі з 23 по 28 травня. У Запорізькій області дощів очікується менше, та з 24 по 28 травня вони також будуть рясними.

Як видно, прогнози Укргідрометцентру і погодних сайтів відрізняються у головному — чи будуть в Україні у травні заморозки. Фахівці не виключають такої ймовірності, а інтернет-розрахунки не попереджають про те, що від’ємні температури можливі.