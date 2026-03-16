Морози та сніг: синоптики шокували зміною погоди в Україні

В Україні зміниться погода

На зміну сонячним дням та весняному теплу в Україну повертається похмура погода. Синоптики попереджають: уже від завтра, 17 березня, атмосферний фронт принесе дощі, мокрий сніг та нічні «мінуси» майже в усі регіони.

Погода в Україні: коли похолодає

Вже у вівторок небо затягне хмарами. За даними синоптиків, очікується наступна ситуація:

17 березня: дощі пройдуть на сході та південному сході. Вдень опади дістануться і крайнього заходу.

18 березня: на Лівобережжі місцями очікується невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. На решті території буде сухо, але прохолодно.

Температурний режим:

Вночі: від +3°C до -3°C (водіям варто бути обережними на дорогах через можливу ожеледицю).

Вдень: повітря прогріється до +8...+12°C .

Виняток: На сході та північному сході вдень буде значно свіжіше — лише +4...+10°C.

Коли повернеться тепло

Нічні морози почнуть відступати вже з середини тижня. Синоптики прогнозують, що нічна температура стабілізується на позначках 0...+3°C.

У другій половині тижня (з 19-20 березня) денне сонце знову почне радувати українців. Температура по всій країні коливатиметься в межах +5...+12°C

