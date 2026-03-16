Морози та сніг: синоптики шокували зміною погоди в Україні
В Україні очікується зміна погоди: синоптики розповіли, де та наскільки похолодає.
На зміну сонячним дням та весняному теплу в Україну повертається похмура погода. Синоптики попереджають: уже від завтра, 17 березня, атмосферний фронт принесе дощі, мокрий сніг та нічні «мінуси» майже в усі регіони.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Погода в Україні: коли похолодає
Вже у вівторок небо затягне хмарами. За даними синоптиків, очікується наступна ситуація:
17 березня: дощі пройдуть на сході та південному сході. Вдень опади дістануться і крайнього заходу.
18 березня: на Лівобережжі місцями очікується невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. На решті території буде сухо, але прохолодно.
Температурний режим:
Вночі: від +3°C до -3°C (водіям варто бути обережними на дорогах через можливу ожеледицю).
Вдень: повітря прогріється до +8...+12°C.
Виняток: На сході та північному сході вдень буде значно свіжіше — лише +4...+10°C.
Коли повернеться тепло
Нічні морози почнуть відступати вже з середини тижня. Синоптики прогнозують, що нічна температура стабілізується на позначках 0...+3°C.
У другій половині тижня (з 19-20 березня) денне сонце знову почне радувати українців. Температура по всій країні коливатиметься в межах +5...+12°C
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 14:00 НОВИНИ 16 березня. КИЇВ після АТАКИ! СТРІЛЯНИНА в ЗАПОРІЖЖІ! ЙДЕТЬСЯ МОРОЗИ і СНІГ!