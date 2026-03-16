ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
293
Час на прочитання
1 хв

Морози та сніг: синоптики шокували зміною погоди в Україні

В Україні очікується зміна погоди: синоптики розповіли, де та наскільки похолодає.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
В Україні зміниться погода

На зміну сонячним дням та весняному теплу в Україну повертається похмура погода. Синоптики попереджають: уже від завтра, 17 березня, атмосферний фронт принесе дощі, мокрий сніг та нічні «мінуси» майже в усі регіони.

Погода в Україні: коли похолодає

Вже у вівторок небо затягне хмарами. За даними синоптиків, очікується наступна ситуація:

  • 17 березня: дощі пройдуть на сході та південному сході. Вдень опади дістануться і крайнього заходу.

  • 18 березня: на Лівобережжі місцями очікується невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. На решті території буде сухо, але прохолодно.

Температурний режим:

  • Вночі: від +3°C до -3°C (водіям варто бути обережними на дорогах через можливу ожеледицю).

  • Вдень: повітря прогріється до +8...+12°C.

  • Виняток: На сході та північному сході вдень буде значно свіжіше — лише +4...+10°C.

Коли повернеться тепло

Нічні морози почнуть відступати вже з середини тижня. Синоптики прогнозують, що нічна температура стабілізується на позначках 0...+3°C.

У другій половині тижня (з 19-20 березня) денне сонце знову почне радувати українців. Температура по всій країні коливатиметься в межах +5...+12°C

Дата публікації
Кількість переглядів
293
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie