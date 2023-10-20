Морпіхи ЗСУ висадились на лівому березі Дніпра: експерт пояснив, як це змінить ситуацію на фронті

Ворог дуже нервує через те, що на лівому березі Дніпра діють щонайменше кілька загонів українських Сил оборони.

На лівому березі Дніпра в Херсонській області є просування українських морпіхів неподалік населеного від пункту Піщанівка. Це змушує ворога перекидати додаткові ресурси на цю ділянку фронту, він змушений контратакувати українських морпіхів.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

“Ворог нервує”

“Звісно, ворог дуже нервує через те, що на лівому березі Дніпра діють щонайменше кілька загонів українських Сил оборони. Є відповідний плацдарм неподалік від Антонівського мосту на лівому березі Дніпра, є ще декілька плацдармів уздовж лівого берега на півдні Херсонської області, є відповідне просування українських морпіхів неподалік від населеного пункту Піщанівка”, — розповів експерт.

Він продовжив, що хоча докорінно ситуацію на полі бою наше просування не здійснить, але тим не менш ворог змушений перекидати додаткові ресурси на цю ділянку фронту, він змушений контратакувати українських морпіхів.

Взаємодія між загонами Сил оборони

“В цьому контексті важливо відзначити, що, по-перше, є чудова взаємодія між передовими загонами українських Сил оборони, які діють на лівому березі Дніпра та українськими артилеристами, які працюють з правого берега Дніпра і які за допомогою артилерійського вогню підтримують дію наших військовослужбовців, які форсують Дніпро”, — зазначив Селезньов.

За його словами, є відповідна стала логістична комунікація між правим та лівим берегом, сказав він. Тобто наші військовослужбовці вчасно отримують все те, що необхідне їм для ведення бойових дій.

Понтонно-мостові переправи: від чого залежить зведення

“Не варто говорити про те, що найближчим часом ми побачимо зведення понтонно-мостової переправи для переміщення величезної кількості озброєння та військової техніки з правого на лівий берег. Бо мало звести понтонно-мостову переправу, треба її убезпечити від впливу ворожої авіації та ворожої артилерії”, — прокоментував експерт.

“Це дуже складне завдання, яке потребує відповідних ресурсів. Чи має на сьогоднішній день українська армія такі ресурси — думаю, що ні. Але вона їх точно отримає до кінця першого кварталу наступного року, коли ми отримаємо першу партію винищувачів F-16 з відповідно підготовленими пілотами та технічним персоналом”, — зауважив він.

“Тоді вже можна буде говорити про те, що ми можемо надійно захистити від ворожого вогневого впливу наші понтонно-мостові переправи. Чому понтонно-мостові переправи? Тому що чотири мостові переходи, які з’єднували лівий та правий береги Дніпра, російська армія зруйнувала восени минулого року під час втечі з півночі Херсонської області”, — говорить Селезньов.

“Тобто сталі інфраструктурні споруди ми використовувати не можемо, тому що ворог їх зруйнував”, — резюмував він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Морпіхи ЗСУ висадились на лівому березі Дніпра | Селезньов

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ вдалося просунитись углиб лівого берега щонайменше на 4 кілометри. Саме на такій відстані від берега розташоване село Пойма, де нібито тривають бої.

Прийняли це і пропагандисти, втім, пластинку швидесенько змінили. Кажуть, нічого критичного, як завжди, немає, але це не точно.

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