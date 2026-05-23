Морпіхи зняли фільм про найгарячіші дні своїх воїнів

Українські морпіхи зняли фільм про війну своїми очима / © ТСН

Сьогодні в Україні відзначається День морської піхоти і до цього свята 38 окрема бригада морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного випустила фільм про оборонців Маріуполя.

«Цей фільм — про героїв, які загартовувалися та приймали рішення там, де це було найважче. Фільм знімали своїми силами, взагалі без бюджету, використовували наявні відеокадри, знімали інтерв’ю на базі нашої бригади. Монтували його теж самі, я та мій монтажер-оператор», — розповів в коментарі для ТСН.ua комунікаційник цієї бригади Мирослав Криворучко.

До цього він додав, що фільм можна подивитися на бригадному Youtube-акаунті.

На своїй офіційній сторінці 38 бригада повідомила наступне: «Через роки залишаться не сухі зведення і цифри. Залишаться історії людей і їхніх виборів. І важливо, щоб цю історію розповідали ті, хто був там. Бо завжди існує ризик, що її перепишуть або переосмислять ті, хто не бачив цього зсередини. Люди мають знати ціну рішень. Бо про Маріуполь знають майже всі. Але значно менше людей розуміють, як це було — зсередини».

Як зазначає Мирослав Криворучко в коментарі для ТСН.ua, 38-ма окрема бригада морської піхоти, яка захищає Україну на найскладніших напрямках, терміново збирає кошти на ремонт авто, на якому бійці виконують бойові завдання.

Військові збирають 60 тисяч гривень, щоб відремонтувати автомобіль, яким вони виконуватимуть завдання у зоні бойових дій.

«Авто є, лишилось його трохи привести до ладу, аби не підвело у найвідповідальніший момент. Будемо вдячні громадськості за будь-який донат. Ціль — 60 тис. грн. Номер картки банки 4874 1000 2724 1499», — повідомив в коментарі для ТСН.ua комунікаційник Мирослав Криворучко.

Посилання на банку https://send.monobank.ua/jar/bATrwzCp3

