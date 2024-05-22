Морські дрони Sea Baby вже оснащені РСЗВ "Град" – їх випробували проти окупантів (фото)

Морські дрони СБУ Sea Baby, на які українці збирали кошти через платформу UNITED24, відтепер оснащені реактивними системами залпового вогню "Град" і вже активно знищують солдатів окупаційної армії РФ.

Про це сайту ТСН.ua. розповіли джерела.

Так, позаминулої ночі Sea Baby СБУ спільно з Військово-морськими силами ЗСУ ефективно відпрацювали з моря по позиціях окупантів на Кінбурнській косі.

"Наш Sea Baby – це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється. І сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню "Град" і це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тож на ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди ефективно", - зазначив наш співрозмовник у СБУ.

СБУ також показала ексклюзивні кадри з випробувань Sea Baby раніше взимку та безпосередньо з виробництва дронів.

Морські дрони Sea Baby з РСЗВ "Град"/ Фото: джерела ТСН.ua

Морські дрони Sea Baby з РСЗВ "Град" / Фото: джерела ТСН.ua

Морські дрони Sea Baby з РСЗВ "Град" / Фото: джерела ТСН.ua

Нагадаємо, в СБУ розповіли про морські дрони Sea Baby та "Мамай".

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