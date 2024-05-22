Морські дрони Sea Baby вже оснащені РСЗВ "Град" – їх випробували проти окупантів (фото)

Морські дрони вдарили по позиціях росіян на Кінбурнській косі.
Морські дрони СБУ Sea Baby, на які українці збирали кошти через платформу UNITED24, відтепер оснащені реактивними системами залпового вогню "Град" і вже активно знищують солдатів окупаційної армії РФ.
Про це сайту ТСН.ua. розповіли джерела.
Так, позаминулої ночі Sea Baby СБУ спільно з Військово-морськими силами ЗСУ ефективно відпрацювали з моря по позиціях окупантів на Кінбурнській косі.
"Наш Sea Baby – це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється. І сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню "Град" і це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тож на ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди ефективно", - зазначив наш співрозмовник у СБУ.
СБУ також показала ексклюзивні кадри з випробувань Sea Baby раніше взимку та безпосередньо з виробництва дронів.
Нагадаємо, в СБУ розповіли про морські дрони Sea Baby та "Мамай".
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