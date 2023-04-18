"Морські котики самі пішли в номер": у дельфінарії "Немо" прокоментували скандальні фотосесії в готелі (відео)

Навколо одеського дельфінарію "Немо" спалахнув скандал. У Мережі стверджують, що тварин нібито здають в оренду для фотосесій в готелі.

Історія почалася з того, що користувачка TikTok Стася Макеева виклала відео з номеру, зняте за участі тварин.

"Коли з подружкою зняли президентський номер", — прокоментувала допис дівчина.

На відео блогерка під накладену музику танцює разом з морськими котиками. Тварини стоять на дівчині та біля неї, розмахують лапами.

Скриншот із відео stasya_makeeva_

Скриншот із відео stasya_makeeva_

Схоже відео з морським котиком опублікував у TikTok блогер Олег Машуковський. На записі тварина лежить на дивані у номері "Немо". Користувачі соцмережі звернули увагу, що в котика червоні очі. Після розголосу та хвилі хейту обидва блогера видалили публікації.

Скриншот із відео mashukovskiy

Українці написали десятки гнівних коментарів під відео з тваринами та на офіційних сторінках "Немо" у Мережі. Люди звинувачують персонал дельфінарію й готелю в знущанні над морськими котиками. Низка ЗМІ та Телеграм-каналів стверджують, що тварин нібито здають в оренду гостям для фотосесій.

На сайті дельфінарію дійсно пропонують послугу "фото з морським левом". Однак вона можлива лише до або після вистави в одній з двох локацій: на помості або на території басейну. Про фотосесію в номері не йдеться.

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У дельфінарії прокоментували ТСН.ua, що ні в якому разі не здають тварин в оренду.

Керівниця відділу маркетингу "Немо" пояснила нам, що морські котики та інші тварини щоденно прогулюються територію готелю, дельфінарію та на прибережній частині у супроводі своїх тренерів. За її словами, блогери, відео яких поширилося в Мережі, зустріли тварин у коридорі готелю.

"Вони пішли разом по коридору, і вже потім з'явилася ідея піти в номер. Тварини залюбки пішли разом з тренером. Для них — це щось нове, щось цікаве. Їх ніхто не змушував, не примушував. На відео це видно", — стверджують ТСН.ua в "Немо".

Маркетологиня додала, що гості готелю часто можуть спостерігати, як коридорами прогулюється морський котик.

Скриншот із відео stasya_makeeva_

"І хто соромиться, той просто збоку постоїть, познімає на телефон. А хто більш сміливіший, підходить до тренера і запитує, чи можна погладити тваринку. Якщо вона гарно себе почуває, схильна, то дозволяють пограти", — пояснила співробітниця "Немо".

Вона зазначила ТСН.ua, що такі прогулянки не шкодить тваринам. За її словами, у вільному доступі в Мережі є численні відео з усього світу, на яких морські котики гуляють ринками, прибережними зонами, проспектами, лежать на лавах та шезлонгах.

"Іноді, на прогулянці, їм зустрічаються люди, для соціальних тварин — це цікаво і завжди викликає приємні емоції. Наші морські котики були народжені в дельфінарії та виросли серед людей", — йдеться у офіційному коментарі "Немо".

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