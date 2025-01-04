Морський бій: що задумали Росія і Китай, атакуючи критичну інфраструктуру НАТО в Балтійському морі

НАТО посилює свою військову присутність у Балтійському морі. Про це союзники домовилися 30 грудня 2024 року під час зустрічі в штаб-квартирі Альянсу, що стало відповіддю на ворожі дії Росії.

На Різдво, 25 грудня, в Балтійському морі було розірвано й пошкоджено підводний кабель електроживлення Estlink 2 та чотири телекомунікаційні лінії Elisa, Citic Telecom (китайська компанія) та Cinia між Фінляндією, Естонією й Німеччиною. Вже наступного дня Фінляндія взяла на абордаж і затримала танкер Eagle S, що є частиною "тіньового флоту" Росії, який Москва використовує для експорту своєї нафти в обхід західних санкцій. На судні, яке вже під арештом, виявили шпигунське обладнання для стеження за кораблями й літаками. Зараз Eagle S стоїть у фінському порту Кілпілахті міста Порвоо. Вісім членів екіпажу під підозрою.

Як зазначили фінські слідчі, щоб пошкодити кабелі, танкер Eagle S тягнув свій якір по морському дну. Про це свідчить слід, що простягається на десятки кілометрів. Одразу після розриву Estlink 2, ВМС Естонії розгорнули свої сили для охорони працюючого підводного кабелю Estlink 1. Відновлення пошкоджених комунікаційних інтернет-кабелів вже почалося. Щодо Estlink 2 – триває вивчення технічних деталей, а на ремонт може піти до восьми місяців. Фінський оператор електромереж Fingrid звернувся до суду щодо арешту танкера Eagle S з метою відшкодування збитків.

Поки в Кремлі спростовують свою причетність, директор Нацбюро розслідувань Фінляндії Робін Лардот заявив, що "вони розслідують серйозну диверсію". За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкни, важко повірити у випадковість чи погану майстерність моряків, бо пошкодження підводного кабелю електроживлення й чотирьох телекомунікаційних ліній 25 грудня – далеко не перший випадок. У листопаді 2024 року в Балтійському морі були пошкоджені кабелі зв’язку між Литвою й Швецією, а також Фінляндією та Німеччиною. А в жовтні 2023 року – трубопровід Balticconnector, що з’єднує Естонію та Фінляндію, і сусідній кабель зв’язку.

Тож, як бачимо, Росія, й не лише вона, систематично атакує критичну інфраструктуру країн-членів НАТО. Яку мету переслідує Москва? Та, чи можлива велика війна на Балтиці? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

(Не)внутрішнє море НАТО: новий театр війни

Після вступу Фінляндії і Швеції до Альянсу, а до цього їх підштовхнула повномасштабна війна Росії проти України, багато експертів поспішили заявити, що тепер Балтійське море стало "внутрішнім озером НАТО". На сьогодні вихід до Балтійського моря мають вісім країн-членів Альянсу та Росія. На нього припадає 15% світових вантажних перевезень і 80% нафтового експорту Москви, що приносить їй близько $10 млрд щомісяця. Саме доходи від продажу нафти є основним джерелом наповнення бюджету Росії і фінансування її військової машини.

Ще в січні 2022 року, за місяць до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, був пошкоджений один із двох підводних оптоволоконних кабелів між Норвегією та архіпелагом Шпіцберген у Північному Льодовитому океані, що передають майже всі дані з полярних орбітальних супутників решті світу. Вже тоді західні ЗМІ вказували на причетність Росії, адже ці кабелі проходять якраз там, де російські атомні субмарини виходять в Атлантичний океан. Ще раніше, в листопаді 2021 року, Росію вважали винною в пошкодженні підводних кабелів морської обсерваторії Лофотен-Вестеролен біля Північної Норвегії, які можуть відстежувати переміщення субмарин.

Проте жодної жорсткої реакції НАТО на гібридні дії і диверсії на Балтиці не було навіть після пошкодження восени 2023 року кількох телекомунікаційних кабелів і підводного трубопроводу Balticconnector, що з’єднує Естонію та Фінляндію, а також забезпечує газом країни Балтії. На ремонт витратили півроку й $38 млн. Всі ці 6 місяців Естонія, яка на 100% залежала від постачань цим маршрутом, отримувала газ від Латвії. Майже за рік після інциденту уряд Китаю повідомив Фінляндію та Естонію, що до цього причетний контейнеровоз Newnew Polar Bear, зареєстрований у Гонконзі. Але до розриву кабелів і трубопроводу, як сказали в Пекіні, призвів шторм.

Тодішній директор Європейського агентства морської безпеки Маркку Міллі заявляв, що штормів у Фінській затоці під час інциденту не було. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур також скептично поставився до заяви Китаю й додав, що Таллінн вимагатиме компенсацій від Пекіна. Адже слідчі Фінляндії та Естонії підняли з морського дна біля пошкодженого трубопроводу 6-тонний якір китайського судна Newnew Polar Bear, яке після інциденту пішло до Санкт-Петербурга та Архангельська, а потім – до китайського порту Тяньцзінь.

"Особисто мені дуже важко зрозуміти, як капітан судна міг так довго не помічати, що його якір тягнувся по дну", - сказав Ханно Певкур.

У травні 2024 року Альянс відкрив новий Морський центр з питань безпеки критичної морської підводної інфраструктури при Морському командуванні НАТО в Британії. Проте відсутність жорсткої відповіді НАТО на агресивні дії Росії і Китаю не лише продемонстрували, що Балтійське море не є "внутрішнім озером НАТО", а й дали Москві та Пекіну карт-бланш продовжувати подібні диверсії.

Розширення санкцій: нафтовий експорт РФ

Ще в квітні 2024 року заступник очільника Об’єднаного командування ВМС НАТО, адмірал Дідьє Малетер говорив, що вся економіка Альянсу під водою знаходиться під загрозою, бо мережа підводних кабелів і труб, від яких залежить енергія та зв’язок Європи, не була створена для протистояння гібридній війні, яку ведуть Росія та інші супротивники НАТО. Тоді ж він додав, що безпека майже 1 млрд людей в Європі та Північній Америці під загрозою через спроби Росії вразити підводну критичну інфраструктуру, адже понад 90% інтернету - всі зв’язки між США, Канадою та Європою - проходить під водою.

Також Малетер запевняв, що Альянс використовує все від морського дна до космосу, зокрема свої супутникові можливості, щоб виявляти підозрілу діяльність у Балтійському морі. "Але якщо росіяни вдаються до застосування потужних можливостей… Я не можу вдаватися в деталі, але ми говоримо про підводні та атомні підводні човни. Це дуже важко (попередити – ред.)", - сказав він.

Проте виявилося, що для пошкодження критичної інфраструктури країн-членів НАТО не потрібні потужні можливості чи новітні технології 21 століття. Росії і Китаю достатньо 6-тонного якоря, щоб розривати комунікаційні, кабелі електроживлення й навіть газопроводи. За відсутності жорсткої реакції НАТО, рівно за рік після пошкодження Balticconnector, у середині листопада 2024 року були розірвані два кабелі зв’язку між Литвою та Швецією, а також Фінляндією та Німеччиною. Підозрюють китайський балкер Yi Peng 3, який 15 листопада вийшов із російського порту "Усть-Луга" і перебував у районі, де сталося пошкодження кабелів.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус сказав тоді: "Ніхто не вірить, що ці кабелі було роз'єднано випадково". Наступного ж дня після диверсії 4 тис. натовських військових і 30 кораблів вирушили до місця інциденту для проведення 12-денних військово-морських навчань "Морозні вітри". Речник Об'єднаних військово-морських сил НАТО Арло Абрахамсон заявляв, що Альянс посилює патрулювання в Балтійському морі, а союзники інвестують в інноваційні технології, які допоможуть краще захистити критичну інфраструктуру. Проте, як пише Reuters, на третій день навчань німецький командир багатонаціональної оперативної групи та екіпаж судна з розмінування Weilheim спробували запустити підводний дрон, щоб оглянути морське дно під час зимового шторму, але він замерз і не спрацював.

А більш ніж за місяць, 25 грудня на Різдво, в Балтійському морі було розірвано й пошкоджено підводний кабель електроживлення Estlink 2 та чотири телекомунікаційні лінії між Фінляндією, Естонією й Німеччиною. Цього разу натовці все ж затримали танкер Eagle S (на відміну від китайського балкера Yi Peng 3, який пробув під арештом лише місяць), що є частиною "тіньового флоту" Росії, який Москва використовує для експорту своєї нафти в обхід західних санкцій. Проте, чи вдасться їм щось довести, притягнути винних до відповідальності й отримати відшкодування збитків, - питання відкрите.

За листопад-грудень 2024 року Британія санкціонувала 50 суден "тіньового флоту" Росії. Він складається зі старих і часто незастрахованих танкерів, які становлять не лише величезну екологічну небезпеку (наприклад зараз у Чорному морі величезне мазутне забруднення через аварію російських нафтових танкерів, що сталася в грудні 2024 року), а й використовуються Москвою в шпигунських цілях. За інформацією ГУР Міноборони України, російський "тіньовий флот" налічує понад тисячу застарілих танкерів. На його створення від 2022 року Москва витратила близько $10 млрд. Це навіть менше, ніж Росія заробляє на експорті нафти й нафтопродуктів за місяць.

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Ось чому так важливо запровадити справжні санкції проти російського "тіньового флоту", а в ідеалі – закрити Балтійське море для експорту російської нафти й нафтопродуктів. Адже саме за рахунок цих доходів Москва фінансує не лише війну проти України, а й атаки на критичну інфраструктуру країн-членів НАТО в Балтійському морі, які, якщо вони повторяться, можуть залишити країни Балтії та інші держави без газу, електроенергії та інтернету. Після диверсії 25 грудня, ЄС пообіцяв запровадити додаткові санкції проти російського "тіньового флоту".

"Майже щомісяця кораблі пошкоджують важливі підводні кабелі в Балтійському морі. Екіпажі кораблів опускають якорі у воду, тягнуть їх на кілометри по морському дну. Важко повірити, що це збіг обставин. Це тривожний дзвінок для всіх нас. Застарілий російський "тіньовий флот" становить серйозну загрозу як для навколишнього середовища, так і для європейської безпеки та використовується Росією для фінансування її незаконної агресивної війни в Україні", - заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

На початку грудня Анналена Бербок підтвердила, але не вдавалася в деталі, факт обстрілу німецького гелікоптеру Бундесверу в Балтійському морі сигнальними ракетами екіпажем російського корабля. Потім Міноборони ФРН засекретило інцидент. Але німецькі ЗМІ писали, що це був російський танкер, що прямував до Сирії, який супроводжувався російським військовим кораблем "Меркурій". І коли гелікоптер німецького фрегата Nordrhein-Westfalen наблизився до них, із танкера було зроблено кілька пострілів. Тож країнам-членам НАТО, які мають вихід до Балтійського моря, треба бути готовими до будь-яких сценаріїв розвитку подій, враховуючи силовий.