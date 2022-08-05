Московский імперіалізм б'ється за своє існування: експерт назвав головну мету диктатора Путіна у війні

Окупанти країни-агресорки Росії будуть намагатися атакувати по усій лінії розмежування допоки їм буде вистачати ресурсу.

Втім, ресурси загарбники ще мають. Противник не збирається відмовлятися і не відмовиться від своїх цілей. Адже головна мета війни, яку розв'язав диктатор Володимир Путін, усього одна - лівідувати українську державність.

Таку думку в ефірі нацонального телемарайону в слоті ТСН висловив військовий експерт Петро Черник.

За його словами, більше жодних цілей війна перед собою не ставить. Втім, саме зараз формується нова світова геополітична конфігурація, наголосив Черник.

"Поразка Путіна в Україні в воєнній частині дорівнює його фізичній смерті. Я в цьому впевнений на сто відсотків. Я прихильник концепції, що тільки за результатми перемоги на полі бою складеться новітня не лише українська, а й світова геополітична конфігурація. Московский імперіалізм кінцево б'ється за своє існування. З історичної точки зору, у нас є унікальний шанс, напевно, від часів Святослава, по-справжньому його умогилити", - зауважив військовий експерт.

Нагадаємо, сьомий канцлер Німеччини, колишній голова ради директорів "Роснефти" Герхард Шредер, який товаришує з Путіним, озвучив заходу "хотілку" Росії щодо України. За його словами, " Кремль хоче знайти рішення шляхом переговорів, "і це "гарна новина".

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