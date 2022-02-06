Москва готує план блискавичної війни: світові лідери вже говорять про поразку Кремля, навіть якщо почнеться війна

Літаки з британською зброєю, які раптом полетіли до України через німецьку територію, чого не могли раніше - доводять - Київ таки зламав ситуацію.

Джерела в керівництві Сполучених Штатів розповіли агенції "Reuters", що Росія і далі стягує техніку до українських кордонів і вже повністю підготувала дві третини військ, необхідних для вторгнення в Україну. За цими даними - за два тижні в прикордонних районах кількість батальйонних тактичних груп зросла з 60 до 83. Іще 14 - у дорозі. На цьому тлі до Києва один за одним прилітають найвпливовіші політики світу. А лідери Євросоюзу, НАТО і Британії ведуть активні перемови, як зупинити агресора.

Про те, що дав новий тиждень цих розмов і чому вже говорять про поразку Кремля, навіть якщо почнеться війна - 6 лютого йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

І ще одна схожа новина з'явилася сьогодні від місії ОБСЄ. Її спостерігачі виявили скупчення реактивних систем залпового вогню, танків та іншого озброєння на території ОРДЛО, в Луганській області: з порушенням ліній відведення. За даними західних розвідок, Москва готує план блискавичної війни. І для нападу навіть знімає спеціальний фейковий ролик: щоб звинуватити українську армію в кривавих насиллях.

Київ, ще ніколи не бачив такої кількості літерних бортів. Літаки європейських очільників приземляються один за одним.

Такий десант сам по собі, оборонна зброя і мав би нас заспокоювати. Мовляв гляньте, за такої підтримки кремлівський очільник на війну не наважиться. Та чи справді зупинить його несподівано потужний дипломатичний фронт?

Вдруге за усю історію незалежної України до Києва прилітає прем’єр Британії. У часі цей візит мав би збігтися з прильотом головного урядовця Польщі. Та їхні літаки розминулися на кілька годин. А головна британська дипломатка ще й підхопила "ковід". Утім це точно не завадить одній із головних ідей зустрічі – створити новий регіональний політичний та безпековий міні-союз – Польщі, Британії та України.

"Необхідно бути готовим до найгіршого – це означає допомагати пораненим, або ж в евакуації частини населення. Утім сподіваймося, справа до найгіршого не дійде. Перше й головне наше завдання, захищати державу у випадку агресії", - зазначив прем’єр Польщі Матеуш Моравецький.

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Задля цього поляки вже готують другий пакет військово-технічної допомоги нашій державі – це й протиракетні комплекси, артилерійські снаряди, міномети, дрони, й десятки тисяч боєприпасів. Британський прем’єр обіцяє, тільки-но нога російського солдата ступить на українську землю – небувалі по обсягах і жорсткості санкції ударять і по Росії, і по найближчому оточенню Путіна. Головне, спрацють вони автоматино.

"Вкрай важливо, аби Росія відступила й обрала шлях дипломатії. Звичайно, ми прагнемо до діалогу, але у нас є готові санкції, ми надаємо військову підтримку, й ми також активізуємо наше економічне співробітництво, тому що ми є міцним та потужним союзником України",- зазначив Джонсон.

З ким ми маємо справу, після цих слів Джонсона відчули й самі британці. Бо вже одразу після його візиту до Києва російські бомбардувальники опинилися біля берегів Шотландії. Дорогу додому їм швидко показали винищувачі королівських військово-повітряних сил.

Тим часом Дожонсон з демонстративно зеленою краваткою і фірмовою зачіскою виявляв непідробний інтерс до Києва. І легко сприйняв, що його королева має українське коріння. Є пра-пра-пра-внучкою Ярослава Мудрого.

Британія зараз один з націкавіших векторів для України. Лондон після Brexit шукає свою роль у світі. І може стати центром нового об'єднаня в Європі. Особливо для країн, що не входять до ЄС. І в принципі Євросоюзу, який не готовий до розширення, - поява такого партнера навіть має сподобатись. А Україні таке британське міні-ЄС точно гратиме на руку. Й якщо про спільний тріо-союз з Польщею та Британією ми лише домовляємося, то вигоди від створення малих альянсів Київ вже міг оцінити на практиці. Вже діють Люблінський трикутник, асоційоване тріо, квадрига. Ну а якщо згадати, що Анкара вже 50 років безуспішно чекає на прийом до ЄС, водночас є членом НАТО, то ідея, як теоретично розвивати нове європейське об'єднання, взагалі може заграти новими фарбами.

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Й саме Туреччина тепер може стати новим майданчиком для перемов замість Мінська. Анкара готова взяти на себе роль посередника. І державний візит Ердогана у найтяжчі для України час гарний знак.

"Туреччина готова долучитися до роботи, аби поставити крапку у цій кризі поміж двома дружніми націями, які є сусідками у Чорному морі. Ми із задоволенням приймемо саміт на рівні лідерів або переговори на технічному рівні. Замість того, аби розпалювати пожежу, ми б хотіли зменшити напругу", - зазначив президент Турції Реджеп Тайіп Ердоган.

Очевидно, різких заяв схожих на стиль Бориса Джонсона щодо Москви, Анкара робити не буде. Попри це, погодилася, аби в Україні побудували завод для виробництва нового покоління безпілотників Bayraktar, в яких використовують двигуни нашої "Мотор Січі". Наявність в української армії цих залізних "пташок" дуже дратує Кремль.

А тут ще й активність навіть традиційно нейтральних Нідерландів. Візит прем'єра і пряма військова допомога. Така пильна увага світу до України схоже таки стримує Путіна. Навряд чи кремлівський очільник очікував на те, що захід так об’єднається. Схоже, чекав, що усе обійдеться традиційними занепокоєннями, як це було у 2014, чи під час російського вторгнення у Грузію. А тут ще й кожен його божевільний план одразу публічно озвучують із найвищих трибун. За даними американської розвідки для початку повномасштабної війни у Кремлі готують фейкове відео із відображенням начебто кривавої атаки переодягнених в нашу форму вояків. Над сценарієм працює не хто інший, як ФСБ.

"Росія створить дуже відверте пропагандистське відео з трупами та акторами, що зображатимуть людей у скорботі, а також зруйнованими будівлями. На ньому покажуть українське або західне військове обладнання, щоб деяка зброя виглядала як надана заходом Україні. Це лише один приклад з можливих", - зазначив речник Пентагону Джон Кірбі.

За даними розвідок, концентрація російських військ вздовж нашого кордону продовжується. До анексованого Криму перебазували додатково 10 тисяч військових із командуванням. На окуповані східні українські території Росія ще й завезла танки, БМП, самохідні артилерійські установки, безпілотники, боєприпаси й 9 тисяч тон пального. Спостерігачів ОБСЄ бойовики й надалі не пропускають. Рекордна кількість російських солдат і техніки в Білорусі.

"Останні кілька днів ми спостерігали суттєвий рух російських військових сил у Білорусь, що є найбільшим російським розгортанням там із часів "холодної війни". Це 30-тисячне військове угруповання, спецзагони та Сили спеціальних операцій, бойові літаки, включаючи Су-35, ракети подвійного призначення "Іскандер" та системи ППО С-400", - зазначив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Лукашенко не відкидає, до війни готується, от тільки зі слів диктатора це звучить не нападом, а самозахистом. У Бресті міністри оборони недосоюзних держав слідкують за черговими спільними військовими навчаннями.

"В нас, на жаль, відкривається південний фронт. Від цього нікуди не дінешся. Ми змушені зміцнювати кордон із Україною. Це майже 1500 км", - зазначив самопроголошений президент Білорусі.

Тож посилювати східний фланг вимушені й у НАТО. США відправляють 2000 тисячі військових до Польщі та Німеччини, ще одну тисячу перекидають з Німеччини до Румунії. Україні ж американці передали вже восьму партію озброєння, а це понад 650 тон важливої оборонної амуніції.

"Схоже, Путін доходить висновку, що переговори краще, аніж вторгнення. США, НАТО, Україна та решта Європи готові сісти за стіл перемов, щоб обговорити шляхи покращення безпеки. Розміщення ядерних ракет, проведення військових навчань, заходи зміцнення довіри, все ж можна обговорити. Деякі з цих питань уже США та Росія обговорювали. Що не підлягає обговоренню –то це суверенітет будь-якої нації, в тому числі й особливо України", - зазначив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

Тим часом Путін наважився і таки повів Росію у підпрядкування Китаю. Нічим іншим - ніж молодшим партнером для Пекіну Москва бути не може. І Сі Цзіньпінь "чолобитну" від президента Росії милостиво прийняв та задовольнив. Той приїхав ніби на відкриття Олімпіади, на якій навіть команди Росії нема. Пекін підтримав вимоги Москви про так звані "гарантії безпеки" від Заходу й вимагають від НАТО припинити розширення. Це недобра новина для Заходу, але й добра одночасно. Купу рішень цивілізований світ не приймав - аргументуючи свою поблажливість небажанням відштовхнути Росію до Китаю. Тепер настала ясна визначеність.

Та от навряд чи Кремлю варто очікувати від піднебесної чогось більшого, аніж просто оприлюднені папірці з вимогами. Ризикувати власною економікою та безпекою заради амбіцій та порятунку росіян – китайці не стануть. Й радше використають слабкості Росії для втілення своїх планів, приміром по окупації Тайваню. І для союзників України така логіка зрозуміла.

Тим часом уже з понеділка Україну вперше відвідає група Славківського формату: головні дипломати Чехії, Австрії та Словаччини. Далі західний дипломатичний десант має підсилити важка "артилерія" – до України та Росії їдуть головні представники старої Європи - президент Франції Емануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Питань до них більш ніж досить. Одне з них "шрьодиризація" Європи. До речі Шрьодера цього тижня Кремль відзначив ще одним ласим кріслом у "Газпромі" за колаборацію Євросоюзу. Але літаки з британською зброєю, які раптом полетіли до України через німецьку територію, чого не могли раніше - доводять - Київ таки зламав ситуацію. Путін ще може напасти - але вже не може виграти.

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