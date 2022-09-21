"Москва воліє повторити Кримський сценарій": експерт пояснив поспішне проведення російських псевдореферендумів

Після псевдореферендумів у РФ найімовірніше так само заявлять про непорушність їхніх кордонів, аби таким чином стримувати ЗСУ від контрнаступу.

Про це в коментарі ТСН.ua розповів експерт, провідний фахівець Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС Станіслав Желіховський.

"Цілком очевидно, що Москва воліє повторити так званий Кримський сценарій. Щоб, як і у 2014 році, після проведення псевдо референдуму заявити про непорушність кордонів. Усе заради того, щоб світова спільнота стримувала контрнаступ українських сил, як це було 8 років тому стосовно Криму. Російський режим хоче вступити двічі в одну річку викорустовуючи ті ж наративи", - сказав Желіховський.

Нагадаємо, Володимир Путін сьогодні, 21 вересня, оголосив часткову мобілізацію в Росії через війну проти України. Кремлівський диктатор також сказав, що підтримує проведення так званих псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України заявивши, що жителі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей нібито самі "виявили бажання визначати своє життя".

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