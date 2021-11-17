Якщо РФ нападе, ЄС не допоможе: хто у світі готовий відправити своїх солдат на захист України

Нарощування військової присутності РФ біля кордонів з Україною викликає занепокоєння деяких посадовців у США та Європі.

Наприкінці жовтня газета Washington Post з посиланням на джерела повідомила, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Чиновники США і Європи зі стурбованістю фіксують нерегулярне переміщення техніки і військовослужбовців.

Згодом у Мережі з'явилися супутникові фотографії, на яких видно, що Росія зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною, але президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає це "психологічним тиском з боку РФ", який "на нас вже давно не діє". Своєю чергою, у Європі та НАТО висловили стурбованість маневрами Росії і підтвердили готовність перекинути своїх військових до України.

ТСН.ua розповідає про реакцію країн на можливе вторгнення РФ на територію України.

Підтримка на словах

Наразі більшість країн, які відреагували на активізацію нарощування військової сили РФ на кордоні з Україною, традиційно висловлюють стурбованість і занепокоєння, вказують на те, що уважно стежать за ситуацію, комунікують з Києвом і попереджають Росію про серйозні наслідки у разі нової агресії.

Так, у Пентагоні , коментуючи нову агресію РФ проти України, заявили, що продовжують відстежувати ситуацію на кордоні між двома країнами і запевнили, що звернуть увагу на будь-які агресивні дії у цьому регіоні.

"Як ми говорили раніше, будь-які агресивні, сприятливі ескалації дії викличуть велике занепокоєння у США. Ми продовжуємо підтримувати зусилля щодо деескалації в регіоні та дипломатичне врегулювання конфлікту у східній частині України", — сказав представник Пентагону Джон Кірбі.

Своєю чергою, у Білому домі висловили занепокоєність через повідомлення про збільшення військової присутності РФ на кордоні з Україною. У зв'язку з цим США на цю тему проводять активні консультації з Москвою, Києвом, а також з європейськими партнерами.

У Міноборони Франції теж висловили стурбованість погіршенням безпекової ситуації в Україні та попередили Росію про серйозні наслідки у разі нової агресії проти України. Французькі дипломати закликають Москву реінвестувати в переговори в "нормандському форматі", погоджуючись на проведення міністерського засідання найближчим часом, відповідно до зобов’язань президента Путіна.

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У Парижі також нагадали Росії про її зобов'язання щодо прозорості військових переміщень і діяльності, та про повне виконання заходів довіри та безпеки. Крім того, Росію закликають мобілізувати свої тісні зв’язки з Білоруссю, аби покласти край міграційній кризі.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у спільній заяві зі своїм французьким колегою закликав Росію до стриманості і надання прозорої інформації про військову діяльність та попередив про катастрофічні наслідки агресії.

Німеччина та Франція висловили рішучу підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України, з якою продовжують тісно координувати позиції з усіх питань, які мають спільний інтерес та занепокоєння.

"Ми залишаємося відданими врегулюванню конфлікту на основі Мінських домовленостей. Ми шкодуємо про те, що Росія неодноразово відмовлялася від зустрічі на рівні міністрів закордонних справ у Нормандському форматі та ще раз висловлюємо готовність до якнайшвидшої зустрічі та конструктивного та предметного обміну. Ми повторюємо наш заклик до Росії зробити те саме для досягнення міцного світу на Донбасі", - йдеться у заяві.

На важливості суверенітету України наголосив і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.

На думку голови МЗС Австрії Міхаеля Лінхарта, нині ситуація із військовою загрозою Україні від Росії нині "дуже критична". Тому, він вважає, що ЄС необхідно дати чіткий сигнал Кремлю про те, що не варто йти на ескалацію.

"Йдеться про те, щоб ми як ЄС направили повністю чіткий сигнал Росії: потрібно повернутися до мирної ситуації і не допустити ескалації", - сказав Лінхарт.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив підтримку Україні і заявив, що вбачає незвичну концентрацію російських сил поряд із кордоном України, а тому закликав РФ знизити напругу та уникнути ескалації на кордоні з Україною.

За його словами, в Альянсі уважно стежать за розвитком ситуації на кордоні Росії та України і готові реагувати на зміни ситуації.

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Столтенберг після останньої зустрічі з головою МЗС Дмитром Кулебою запевнив, що НАТО будемо в тісному контакті з Україною щодо нинішньої ситуації на кордоні і додав, що зазначив, що Альянс та союзники продовжують надавати значну політичну та практичну підтримку Києву.

"Ми допомагаємо зміцнювати її здібності, включаючи навчання збройних сил. Ми підтримуємо порядок денний реформ, які допоможуть Україні просунутися в її євроатлантичних прагненнях", - констатував генсек на брифінгу.

Натомість у ЄС ззаявили, що у разі загострення ситуації з РФ, Київ може розраховувати лише на політичну, дипломатичну, економічну та фінансову допомогу з боку Брюсселя. Як сказав верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель, укладена двостороння Угода про асоціацію, за його словами, охоплює широке коло питань, але не передбачає створення військового союзу.

"Якщо постає питання, що ми будемо робити завтра в Україні, перед фактом того, що може трапитися на кордоні - ми будемо продовжувати реагувати в межах дій, запроваджених з часів, коли Росія захопила Крим та розпочала війну на Донбасі. Україна може бути впевнена в політичній, дипломатичній, економічній і фінансовій підтримці з боку Європейського Союзу", - вказав Боррель.

Готовність допомогти військовими силами Україні

Наразі цей перелік не такий великий, як хотілося б Україні. Станом на зараз лише дві країни висловили готовність вислати своїх солдат на підтримку Україні у разі потреби.

Велика Британія

Начальник штабу оборони Великої Британії Нік Картер заявив, що нині "ризик виникнення війни між Росією та Заходом вищий, ніж за часів холодної війни", і висловив готовність країни направити до України підрозділи спецназу SAS чисельністю 600 осіб.

"Оперативна група чисельністю до 600 британських військовослужбовців готова до розгортання в Україні на тлі побоювань, що Росія готова вторгнутися до країни", - йдеться у повідомленні видання The Daily Mirror.

Видання з посиланням на джерела пише, що до складу оперативної групи увійдуть підрозділи британського спецназу та десантних військ. За інформацією джерел, сотні парашутистів за підтримки артилерійських підрозділів можуть висадитися в Україні протягом 36 годин після отримання відповідного наказу.

"Оперативній групі було сказано, що її, можливо, потрібно буде розгорнути в дуже стислий термін. Від 400 до 600 військовослужбовців готові. Їхнє обладнання упаковане, і вони готові летіти в Україну, де можуть або приземлитися, або стрибнути з парашутом", - повідомило джерело у британській армії.

Швеція

Очільник Міноборони Швеції Петер Хультквіст заявив, що через підвищену напруженість щодо України на тлі маневрів російських військ, країна готова направити військових інструкторів. За його словами, це буде "навчальна місія під керівництвом ЄС", яку організують "як дуже важливу частину в межах позначення амбіцій ЄС щодо сприяння безпеці та суверенітету України".

Водночас Хультквіст уточнив, що таку місію ЄС запропонували саме країни Балтії, які тривалий час вже підтримують Україну у протистоянні агресії РФ.

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